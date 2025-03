Kā mazināt stresu dabiski? Atklāj adaptogēnu spēku!

Lion’s Mane ir īpaši pazīstams ar savu spēju stimulēt nervu augšanas faktoru (NGF), kas veicina jaunu smadzeņu neironu attīstību un sinapses plastiskumu. Pētījumi rāda, ka Lion’s Mane var uzlabot garastāvokli un kognitīvās spējas, samazinot iekaisumu smadzenēs un aizsargājot pret neirodeģeneratīvām slimībām. 30 dienu ilgā klīniskā pētījumā dalībnieki, kuri lietoja Lion’s Mane ekstraktu, ziņoja par ievērojamu trauksmes un depresijas simptomu mazināšanos. (Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake)