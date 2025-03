Par kādiem mediķiem latvieši sūdzas visbiežāk

Saistībā ar pacienta tiesību aizskārumu saņemtas kopumā 117 sūdzības, tātad par 15% mazāk nekā gadu iepriekš. No tām pēc likumā noteiktajām pacienta tiesībām uz informāciju, tostarp par veselības stāvokli un ārstēšanas plānu, saņemtas 56 sūdzības, no kurām 34 gadījumos konstatēts šo tiesību aizskārums. 61 iesniegums attiecās uz pacientu tiesību likumā noteiktajām tiesībām uz labvēlīgu un cieņpilnu attieksmi, arī piekrišanu vai atteikšanos no ārstēšanās. No tiem pārbaudēs Veselības inspekcija pacienta tiesību aizskārumu konstatējusi 28 gadījumos.