FOTO: Vēnu pavasaris: vieglam solim, skaistām kājām

Pirmkārt, pavasarī mēs stāstam vairāk stāstīt par vēnu problēmām, lai cilvēkiem ir vieglāk izprast šo slimību. Runāsim par to, kas notiek, ja laikus neārstē slimās vēnas. Par dziļo vēnu, virspusējo vēnu trombozi, par to, ka šīs problēmas it īpaši var saasināties sievietēm un radīt nevajadzīgas problēmas grūtniecības laikā vai nopietnāku saslimšanu vecākiem cilvēkiem. Mēs stāstīsim par mūsdienīgām ārstēšanas metodēm. Ārstēšana šobrīd kļuvusi tāda, ka neatstāj rētas, ir uzreiz jūtams efekts, nav jāmaina savs dzīves ritms, operācijas ir nesāpīgas un ar labu estētisko rezultātu. Tās arī ilgtermiņā sniedz labāku rezultātu – ir mazas iespējas atjaunoties vēnu problēmām, ja viss izdarīts pareizi. Un, otrkārt, mēs dodam cilvēkiem arī atlaides, lai tas ir kā papildu stimuls atnākt un veikt kāju vēnu pārbaudi, neatlikt uz vēlāku laiku. Tātad būs 30 procentu atlaide vēnu izmeklēšanai, kas ietver ultraskaņas duplekssonogrāfiju un ārsta speciālista konsultāciju, un 20 procentu atlaide lāzeroperācijai.