Uztura speciāliste iesaka formulu, kas palīdzēs mazāk našķoties

AS “Ķekava Foods” veiktā aptauja liecina, divas trešdaļas jeb 66% respondentu neplāno mainīt savu uzturu, bet 14% atzīst, ka par to nemaz nav domājuši. Šāda tendence saglabājas jau otro gadu pēc kārtas. Iepriekšējie dati parādīja, ka izmaiņas neplānoja 67% iedzīvotāju un vēl 12% par to nebija domājuši.