Kas jāzina par sveču dedzināšanas maģiju - un kuras sveces ir bīstamas veselībai

Ar svecēm tradicionāli veic rituālus, lai vairotu veiksmi, laimi, mīlestību, skaistumu un iemantotu kādas spējas vai īpašības. Šķiet, reti kurš vairs pats lej sveces, taču aizdegt kādu sveci, lai iegūtu noteiktu enerģiju, var ikviens. Lai vēlme piepildītos, svarīgi iedegto sveci nenodzēst, bet ļaut tai pašai pilnībā izdegt. Ja sveci nopūš, var it kā apstādināt vēlamās īpašības ienākšanu sevī. Taču ar sveces krāsu, kas katra saistīta ar savu enerģētiku, var arī pastiprināt savu vēlēšanos. Piemēram, balta svece modinās visu labo cilvēka sirdī, sarkana rosinās būt aktīvam un uzņēmīgam, zila palīdzēs sevi līdzsvarot un būt morāli noturīgam. Tiktāl – par ticējumiem un rituāliem. Pragmatiskie zinātnieki uz to visu lūkojas no pavisam cita skatpunkta.