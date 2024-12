Piedzimšanu ar neirofibromatozi nevar paredzēt

Tas, kas ir nogājis greizi, ir konkrēts gēns, kurš kodē olbaltumvielu neirofibromīnu, kas ir iesaistīta šūnu dalīšanās regulācijā. Cilvēkam augot un arī visas dzīves laikā viņa šūnām ir jādalās, jāaug, un šis process nav nekontrolēts. Tas ir ļoti stingri kontrolēts, un šajā kontrolē piedalās ļoti daudzi gēni, kas ir audzēju nomācēju gēni, daļa no viņiem tā tiek saukti, un neirofibromīns arī ir viens no šiem audzēju nomācējgēniem – viņš darbojas, lai šūnas dalītos kontrolēti, nevis kā pagadās. Cilvēks, kuram ir neirofibromatoze, ir piedzimis ar mutāciju vienā no šiem NF1 gēniem. Katram cilvēkam ir divi NF1 gēni – viens nāk no mammas, viens nāk no tēta, un, ja cilvēks piedzimst ar vienu no šiem gēniem, kurš nestrādā, tad tas viņam izpaužas kā neirofibromatoze. Tas tā izpaužas tāpēc, ka, šūnām daloties, kaut kādā brīdī kādā atsevišķā šūnā arī otra gēna kopija, kas tiek mantota no otra vecāka, tiek izslēgta kaut kādas kļūdas dēļ, un tajā vietā veidojas audzējs. Kāda šūna sāk dalīties nekontrolēti, un veidojas audzēji. Lielākoties pie neirofibromatozes tie ir labdabīgi audzēji – tās ir neirofibromas, tās ir švannomas, tās ir gliomas un cita veida audzēji, bet atsevišķos gadījumos var veidoties ļaundabīgi audzēji. Piemēram, var notikt audzēju pārveidošanās par ļaundabīgu nervu apvalka šūnu audzēju.