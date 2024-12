Šie veidojumi bērniem ir strauji augoši, rada sāpes un var būt iemesls invaliditātei vai pat agrīnai nāvei

NF1 ir apmēram 96% gadījumu no visiem diagnosticētajiem NF pacientiem jeb vienam no 3000-3500 jaundzimušo. NF2 ir retāk, vidēji vienam no 25 tūkstošiem, bet švannomatoze pavisam reti un visbiežāk tiek atklāta jau pieaugušā vecumā.