Kā izvairīties no starpskriemeļu diska trūces? Praktiski padomi muguras aizsardzībai

Ja nepieciešams pacelt smagu priekšmetu, sāc ar pietupšanos, nevis liecienu no vidukļa. Satver priekšmetu ar abām rokām, turot to cieši pie ķermeņa, un ceļoties iztaisno kājas. Izvairies no straujām kustībām, grozoties vai noliecoties, jo tas var radīt papildu slodzi mugurai.