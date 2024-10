Paplašināts jaundzimušo skrīnings vēl 15 reto slimību agrīnai atklāšanai

Mums nav precīzu datu par skrīningā no jauna iekļauto slimību biežumu Latvijā, taču tie varētu būt līdzīgi datiem, kas iegūti citās Eiropas valstīs. Piemēram, Igaunijā mātes un/vai bērna B12 vitamīna deficīts jau ir iekļauts jaundzimušo skrīningā un diagnosticēts 1 no 2958 mazuļiem, kuriem diagnozes agrīna atklāšana ļāvusi izvairīties no neiroloģiskiem simptomiem pirms to parādīšanās. Atkarībā no dzimstības rādītājiem, Latvijā mātes un/vai bērna B12 vitamīna trūkums gadā varētu tikt diagnosticēts četriem līdz septiņiem jaundzimušajiem. Mēs esam priecīgi par katru mazuli, kuram varam novērst jebkuras slimības izraisītās invalidizējošās sekas vai pat glābt dzīvību, jo esam agrīni, vēl pirms simptomu paradīšanās noteikuši iespējamo slimības klātbūtni un uzsākuši terapiju,” skaidro Madara Auzenbaha, Bērnu slimnīcas Reto slimību koordinācijas centra virsārste reto slimību jomā.