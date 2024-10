Bērnu stomatologi aicina vispārējo narkozi aizstāt ar smieklu gāzi

Tiek vēstīts, ka no oktobra stājies spēkā jauns regulējums saistībā ar vispārējas narkozes pielietošanu dentofobijas gadījumā. Lai bērnam zobus varētu labot pilnā narkozē, būs nepieciešams psihiatra atzinums no 12 gadu vecuma, nevis no 7 gadiem, kā tas bija līdz šim. Taču gadījumos, kad ir jālabo vairāki zobi uzreiz, ir akūts iekaisums, jāveic sarežģītas manipulācijas, vai bērns ir pavisam maziņš, joprojām tiks pielietota vispārēja narkoze.