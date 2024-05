Peldoša sajūta, reiboņi... Kas ir progresīvās brilles un kā pie tām pierast, skaidro optometriste

Progresīvās brilles ļauj redzēt trīs dažādos attālumos, jo ikdienā visbiežāk raugāmies tālumā, strādājam pie datora un lasām. Tomēr optiskā stipruma pāreja progresīvajās lēcās notiek pakāpeniski, piemēram, ja tālumam nepieciešamas -2,25 dioptrijas, bet lasīšanai tikai -0,25, tad stiprums no lēcas augšas uz leju pakāpeniski samazinās un katrs pakāpiens ir 0,25 dioptrijas, līdz ar to dioptriju pāreja nav strauja. Vislabākais sabiedrotais progresīvo briļļu izvēlē ir optometrists – viņš būs tev blakus, sākot no redzes pārbaudes un briļļu receptes izrakstīšanas līdz pat piemērota rāmīša izvēlei. Šajā gadījumā ietvaram ir milzīga nozīme, lai gan šodien tā vairs nav tik liela problēma kā pirms 15 gadiem, kad modē bija šauri briļļu rāmji, kuros nereti nebija iespējams ievietot progresīvās lēcas.