Kam noteikti jābūt mājas aptieciņā, sākoties siltajai sezonai?

Jebkurš ādas bojājums ir bīstams gan asiņošanas, gan infekcijas attīstības dēļ, tāpēc farmaceite atgādina, ka ir jāapstrādā katra, pat vismazākā brūce. “Iesaku mājas aptieciņai pievienot līdzekļus, kas paredzēti tieši brūču, gļotādu un ādas ārstēšanai un nesatur ādu kairinošas vielas. Piemēram, ūdeņraža peroksīds un spirts nogalina daudzas infekcijas, taču arī apdedzina brūces malas, padarot to lielāku un palēninot dzīšanas procesu. Brūču dezinfekcijai labāk izmantot joda, oktenidīna dihidrohlorīda, fenoksietanola, benzalkonija hidrohlorīda, hlorheksidīna ūdens šķīdumu vai furagīna ūdens šķīdumu,” skaidro farmaceite un piebilst, ka noderēs arī sterilas salvetes, marles pārsēji un dažāda izmēra plāksteri. “Plākstera lietošana palīdz nostiprināt brūces malas, aizsargā brūci, samazina slodzi uz to un pasargā no vides iedarbības. Atsevišķos gadījumos palīdzīgi ir no lateksa vai cita ūdensnecaurlaidīga materiāla izgatavoti pirkstiņi, kas aizsargās brūci pirkstā, piemēram, gatavojot ēdienu vai mazgājot traukus."