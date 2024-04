Lūgums palīdzēt! 9 gadus veco Rūdolfu notrieca automašīna. Zēns izdzīvoja, bet priekšā ļoti smaga rehabilitācija

Traģēdija notika svētdien, 15. oktobrī, Rīgas-Ventspils šosejas malā. Ģimene brauca mājās no Talsiem , kur viesojās pie vecmāmiņas un apmeklēja sporta sacensības. Rūdolfam skolā vizuālās mākslas stundai līdz pirmdienai bija jāsalasa kļavu lapas. Pa ceļam ģimene nolēma apstāties ceļmalā, lai salasītu lapas, kamēr vēl nav satumsis. Ģimene plānoja kopā doties lasīt lapas, bet Rūdolfs no automašīnas steigšus izlēca pirmais un, nesagaidot pārējos, izlēma skriet pāri šosejai. Tikmēr trīsgadīgais brālītis Miķelis, sešgadīgā māsiņa Anna un Rūdolfa vecāki vēl pat nebija paspējuši īsti izkāpt no auto. Vecāki nepaguva ne attapties, kad Rūdolfs pēkšņi izskrēja uz šosejas, nepamanot aizmugurē traucošos automašīnu, kā rezultātā zēns saņēma smagu triecienu pa galvu ar automašīnas sānu spoguli.