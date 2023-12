Ģimenes ārstu asociācijas biedri tomēr uz gadu pagarinās sadarbību ar Nacionālo veselības dienestu

Viņa sacīja, ka asociācijas valde trešdien pēc tikšanās ar veselības ministru Hosamu Abu Meri (JV) organizējusi sapulci, kurā tika balsots par LĢĀA turpmāko rīcību. Balsojuma rezultātā lemts par to, ka aptuveni 200 000 cilvēku nepaliks bez ģimenes ārsta pakalpojumiem un organizācijas biedri pagarinās līgumu ar NVD, neskatoties uz to, ka tas jāpagarina uz gadu, nevis diviem mēnešiem, kā to iepriekš bija vēlējusies asociācija.

Taujāta par lēmuma pieņemšanas procesu, Nicmane-Aišpure norādīja, ka tas nebija viegls un lielā mērā tika izdarīts spiediena ietekmē, kas nācis gan no NVD, gan veselības ministra izteikumiem publiskajā telpā.

"Skumji, ka mūsu valstī tādā veidā tiek runāts ar kolēģiem," sacīja Nicmane-Aišpure, piebilstot, ka šis nav arī labs signāls jaunajiem primārās veselības aprūpes kolēģiem, jo norāda uz lēmumu pieņemšanas smagnējumu.

Jau ziņots, ka pēc tikšanās ar LĢĀA veselības ministrs Abu Meri trešdien pauda, ka līgumu par pakalpojumu sniegšanu nākamajā gadā vēl nav parakstījuši 9% ģimenes ārstu.

Pēc viņa paustā, līdz 27.decembra rītam līgumu nebija parakstījuši 110 ģimenes ārstu no kopumā apmēram 1200. Lielākā daļa ģimenes ārstu, kas to nav izdarījuši, ir no Rīgas. Ģimenes ārsti esot aicināti parakstīt līgumu līdz piektdienai, 29.decembrim, un, ja līdz tam laikam būs palicis kāds, kurš nebūs to izdarījis, tad ministra vērtējumā, būs nepieciešams informēt pacientus par to, ka tajā praksē valsts apmaksāti pakalpojumi no 1.janvāra vairs netiks sniegti.

Veselības ministrs solīja, ka janvārī valdība lems par ģimenes ārsta prakses uzturēšanas naudas palielināšanu un ģimenes ārstu aizvietošanu. Tāpat plānots turpināt strādāt darba grupā, lai radītu informatīvo ziņojumu primārās veselības aprūpes stiprināšanai nākamajiem trīs četriem gadiem.

Savukārt radušos situāciju ģimenes ārstu vidū veselības ministrs vērtē kā komunikācijas kļūdu, un, viņa vērtējumā, turpmāk par problēmām vajadzētu runāt vairāk tiešā veidā, nevis ar preses starpniecību. Ministrs aicina ģimenes ārstus līdz 29.decembrim parakstīt līgumu, lai jaunajā gadā visi Latvijas iedzīvotāji varētu saņemt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus.

Nicmane-Aišpure pēc tikšanās ar ministru sacīja, ka informēs asociācijas biedrus par ministra nostāju, attiecīgi tie tālāk lems par turpmāko rīcību. Vienlaikus viņa piekrita, ka turpmāk sarunas starp asociāciju un VM būtu jāved citādi.

"Tā ticība varbūt nav tik rožaina, jo tā pieredze ir tāda, kāda ir. Mums ir darba grupa, kas strādā pie tā, lai primāro veselības aprūpi uzlabotu, lai jaunie kolēģi var ienākt un strādāt, kā arī, lai ģimenes ārsti varētu savas prakses atstāt nākamajiem kolēģiem, nodrošinot pārklājumu, kādā tempā un kad kolēģi aiziet pensijā. Pēc būtības vienam ģimenes ārstam normāli aprūpējamais skaits būtu nosakāms mazāks, nekā tas ir līdz šim. Turklāt būtu obligāti nosakāms, ka tas ir limitēts, jo tas līdz šim bijis nelimitēts," uzsvēra asociācijas prezidente.

Jau ziņots, ka šī gada beigās ģimenes ārstiem beidzas noslēgtais līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). Nicmane-Aišpure norādījusi, ka pagaidām nav īstenota neviena asociācijas prasība, neskaitot nelielu algas pieaugumu, kas ir vienāds visiem ārstiem Latvijā.

Turklāt pēc ģimenes ārstu aprēķiniem - no 1.janvāra viņu nozarē finansējums samazināsies par 13%, līdz ar to rodas pamatotas bažas, kā uzturēt prakses vietas un kādus pakalpojumus turpmāk sniegt pacientiem.

Rezultātā asociācijas bija vienojušies slēgt jaunu līgumu ar NVD līdz 2024.gada beigām, strādājot četras dienas nedēļā par valsts apmaksu, bet piektā diena būtu par maksu.

Tomēr 21.decembrī asociācija informēja, ka nolēmusi pagarināt spēkā esošo līgumu ar NVD vēl uz diviem mēnešiem, jo saņēmusi valdības dokumentētu solījumu, ka risinājums tiks izstrādāts un iesniegts valdībai līdz 1.februārim. NVD gan norādīja, ka šāds līguma veids netiek izskatīts.