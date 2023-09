Shutterstock

"Šis laiks ir bīstams" - kā tu ar savām darbībām vēl par dažiem miljoniem palielini putekļu ērču klātbūtni savā miteklī

Gulta ir vieta, kur pavadām lielu daļu no savas dzīves. Parasts, lietots matracis var saturēt no 100 000 līdz 10 miljoniem putekļu ērcīšu. Tāpēc aptuveni 65 % no visām mājoklī sastopamajām putekļu ērcītēm “dzīvo” mūsu gultā. Putekļu ērcītes var izraisīt un saasināt dažādas alerģijas. Visbiežāk novērotie simptomi var būt niezoši izsitumi, atopiskais dermatīts, iesnas, acu apsārtums, klepus, šķaudīšana un citi. Alergoloģe uzsver, ka, lai gan pilnībā novērst to klātbūtni nav iespējams, ievērojot dažus priekšnoteikumus, ir iespējams samazināt putekļu ērcīšu daudzumu mājoklī.