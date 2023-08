Viens no vērtīgākajiem dabas produktiem imunitātes stiprināšanā. Kurš tas ir?

Viens no vērtīgākajiem dabas produktiem imunitātes stiprināšanā ir medus – šis bišu sarūpētais kārums jau izsenis pazīstams ar savām ārstnieciskajām īpašībām un lieti noderēs ne vien kā veselīgs našķis, bet arī efektīvs palīgs cīņā ar saaukstēšanos un citām veselības likstām. Kāda ir medus, propolisa un citu bišu izcelsmes produktu pozitīvā ietekme uz veselību, stāsta aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.

Dzeltenais zelts medus – veselībai un skaistumkopšanai

Medus ir dabīgs saldinātājs, ko bites ražo no ievāktā ziedu nektāra – lai sagatavotu vienu kilogramu medus, bites dodas ceļā aptuveni 25 tūkstošus reižu. Medus šķirne un sastāvs atkarīgs no virknes dažādu faktoru, piemēram, klimatiskajiem apstākļiem un medus gatavošanā izmantotā nektāra, un kopumā iespējams izšķirt vairāk nekā 300 dažādas medus šķirnes ar atšķirīgu krāsu, garšu un smaržu. Medū ir atrodams ievērojams daudzums ogļhidrātu, piemēram, glikoze un fruktoze, B grupas vitamīni, C, E, A, H un K vitamīni, enzīmi, mangāns, dzelzs un citas vērtīgas vielas, turklāt medus ir arī bagātīgs aminoskābju un antioksidantu avots.

Pateicoties medus vērtīgajam sastāvam, tas jau gadsimtiem ilgi tiek izmantots ne tikai medicīnā, bet arī skaistumkopšanā. Medus spēj uzlabot gremošanas trakta un aknu darbību, normalizēt sirdsdarbību un asinsspiedienu, savukārt medū atrodamais dabīgais cukurs nodrošina organismu ar ātru enerģijas lādiņu, tādējādi kalpojot kā lielisks mākslīgā cukura aizvietotājs. Medum piemīt pretiekaisuma un antibakteriālas īpašības, kas palīdz mazināt sāpes un pietūkumu, un tas nodrošina organismu ar bagātīgu antioksidantu devu – cīnoties ar brīvajiem radikāļiem, tie aizsargā ķermeņa šūnas, uzlabo smadzeņu darbību un stiprina imunitāti.

Skaistumkopšanā medus plaši tiek pielietots kā ādas, tā matu kopšanā, tas atrodams dažādu pīlingu un skrubju sastāvā, kā arī izmantojams dažādu procedūru, piemēram, masāžu veikšanai.

„Medus būs efektīvs palīglīdzeklis, gan stiprinot imunitāti, gan reizēs, kad piemeklējusi kāda no rudens vīrusu saslimšanām, kam raksturīgs sāpošs kakls un klepus. Medus palīdzēs cīnīties ar iekaisumu, mazinās pietūkumu un kakla sāpes, bet tā biezā un lipīgā konsistence izveidos aizsargkārtu uz kakla sieniņām.

Ja nomoka stiprs klepus, ieteicams apēst divas tējkarotes medus, ko iespējams arī izšķīdināt ārstniecisko augu tējā, piemēram, liepziedu, ceļteku, Islandes ķērpja vai mežrozīšu tējā, kas – līdzīgi kā medus – var uzlabot pašsajūtu saaukstēšanās gadījumā. Ikdienā medu ieteicams uzņemt ne vairāk kā piecas tējkarotes dienā, proti, aptuveni 25 gramus dienā, pretējā gadījumā tiks pārsniegta ieteicamā cukura norma. Lai stiprinātu imunitāti, medu iespējams arī pievienot samaltām dzērvenēm vai brūklenēm, samalt kopā ar citronu un ingveru un pievienot nedaudz ķiploka. Šāda veida maisījumus, pareizi uzglabājot, iespējams ēst pa karotei dienā,” stāsta farmaceite Alīna Fleišmane.

Dabas vērtīgākais uztura bagātinātājs – ziedputekšņi un bišu maize

Ziedputekšņi ir augu vīrišķā daļa, kas vizuāli atgādina smalku pulveri. Tos ievācot, bites pievieno ziedputekšņiem nektāru un izveido nelielas putekšņu nastiņas, ko aizgādā uz stropu un liek lietā, veidojot bišu maizi. Kā ziedputekšņi, tā bišu maize satur vairāk nekā 50 dažādu komponentu, kas labvēlīgi iedarbojas uz cilvēka veselību un noder saslimšanu profilaksei. Ziedputekšņi satur minerālvielas, piemēram, nātriju, kāliju, magniju, cinku un fosforu, olbaltumvielas, vitamīnus – A, B, C, E un K vitamīnus –, nepiesātinātās taukskābes, aminoskābes, antioksidantus un virkni citu vērtīgu vielu, un bagātīgais putekšņu sastāvs nodrošina tiem plašu pielietojumu.

Ziedputekšņi uzlabo vielmaiņu, endokrīnās sistēmas un kuņģa darbību, normalizē miegu un apetīti, sniedz enerģiju, atvieglo hronisku saslimšanu simptomus un veicina organisma atjaunošanos pēc traumām un slimībām. Ziedputekšņi un bišu maize tāpat īpaši ieteicami imunitātes stiprināšanai, tā palīdzot izvairīties gan no saaukstēšanās, gan citām veselības problēmām.

„Ziedputekšņus drīkst pielietot tikai kursa veidā – lietojot tos aptuveni viena pusotra mēneša garumā, turklāt, ja ziedputekšņi iepriekš nav lietoti, tas jāuzsāk darīt pakāpeniski. Vasaras noslēgums ir īstais brīdis, kad stiprināt organisma aizsargspējas, tādā veidā sagatavojoties, lai rudens saaukstēšanās slimības ietu secen. Optimālā putekšņu deva ir aptuveni 2,5–5 grami dienā jeb divas tējkarotes. Tos iespējams lietot gan tīrā veidā, gan sajaucot kopā ar medu. Jāņem vērā, ka pirms ziedputekšņu lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu – atsevišķu saslimšanu, piemēram, diabēta, gadījumā, tos lietot nav ieteicams. Tāpat tos nevajadzētu uzņemt vakarā, pirms miega, un pārsniegt ieteicamo dienas devu,” piekodina farmaceite Alīna Fleišmane.

Propoliss pret baktērijām un vīrusiem

Propoliss, ko mēdz dēvēt arī par bišu līmi, ir viela, ko bites izstrādā no augu putekšņiem un sveķiem, pielietojot to stropa sieniņu un spraugu aizdrīvēšanai. Propolisa sastāvā, tāpat kā citos bišu produktos, bagātīgi atrodami dažāda veida vitamīni, minerālvielas, aminoskābes un antioksidanti, tam piemīt antibakteriāla, anestezējoša un pretvīrusu iedarbība, propoliss palēnina iekaisuma procesus un pietūkumu, stiprina imunitāti un efektīvi cīnās ar baktērijām un vīrusiem.

Propolisu saturoši produkti tiek izmantoti, lai mazinātu elpceļu, deguna, rīkles un ausu slimību simptomus, ādas saslimšanu un gremošanas trakta slimību gadījumā, kā arī pie citām veselības problēmām.

Aptiekā iespējams iegādāties propolisu saturošas kapsulas un sūkājamās tabletes, sīrupus, ziedes un citus preparātus. Saaukstēšanās slimību profilaksei noderēs propolisa eļļas inhalācijas. Iegādājoties propolisa preparātus, nepieciešams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, kā arī rūpīgi izlasīt to lietošanas instrukciju.

Lietojot bišu produktus, jāievēro piesardzība

„Lietojot medu, ziedputekšņus un citus bišu produktus, rūpīgi jāizvērtē savs veselības stāvoklis, pievēršot uzmanību gan slimību vēsturei, gan organisma reakcijai uz jauno produktu. Nepieciešamības gadījumā jākonsultējas ar speciālistu. Dažiem cilvēkiem mēdz būt alerģiska reakcija uz bišu produktu sastāvā atrodamajām vielām, kas var izpausties kā reibonis, slikta dūša, elpas trūkums, sirds pārsitieni, pastiprināta svīšana un elpas trūkums, savukārt propolisu saturoši krēmi un ziedes dažkārt var izraisīt alerģisku reakciju uz ādas. Tāpat jāielāgo, ka medu nekādā gadījumā nedrīkst dot bērniem, kuri jaunāki par gadu – lai gan tajā atrodamās baktērijas nespēj kaitēt lielākiem bērniem un pieaugušajiem, tās var negatīvi ietekmēt zīdaiņa veselību.

Visbeidzot, stiprinot imunitāti, nedrīkst aizmirst par pamatlietām – galvenais imunitātes priekšnoteikums ir veselīgs un sabalansēts uzturs, regulārs miegs un fiziskās aktivitātes, kā arī rūpes par emocionālo labsajūtu. Ikdienā nepieciešams ierobežot stresu un uzņemt pietiekami daudz šķidruma,” norāda farmaceite Alīna Fleišmane.