Cilvēks var justies pilnīgi vesels, kaut nieres jau ir reāli sabojātas

Lai to veicinātu, Latvijas Nefrologu asociācija sadarībā ar “E.Gulbja Laboratoriju” organizējusi bezmaksas albumīnūrijas skrīninga projektu, ko plānots īstenot līdz 2023.gada decembrim.

Ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts bez maksas paņemt albumīnūrijas skrīninga testu, ko var veikt mājās, lai pārbaudītu vai urīnā nav mazās olbaltumvielas, kas varētu liecināt par problēmām ar nierēm. Īpaša uzmanība nieru veselībai ir jāpievērš cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, kardiovaskulārām slimībām, kā arī cukura diabēta pacientiem.

Šai testā urīna porcijā nosaka olbaltumvielu – mikroalbuminūriju, kas zināmā mērā varētu būt tāds sijājošs tests varbūtējām aizdomām par kādu nieru bojājumu, un tam seko nepieciešamība precizēt turpmākās pārbaudēs, kāpēc mikroalbuminūrija ir virs normas, kādi ir cēloņi, intervijā pastāstīja Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents, nefrologs Māris Pļaviņš, kurš savulaik ir ilgstoši vadījis nefroloģijas nodaļu Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā.

Ja mikroalbuminūrijas strēmelīšu tests parāda olbaltumvielu klātbūtni, vai tas uzreiz nozīmē, ka viss ir slikti?

– Tas ir vienkāršs tests, kas neprasa nekādu piepūli, bet norāda uz vajadzību būt piesardzīgiem. Pats par sevi tas vēl nenozīmē neko. Tas ir ļoti jutīgs tests, un pēc viena šī rādītāja vēl lielus secinājumus nevarēs izdarīt, bet tas parādīs, vai ir iemesli intersēties par ko vairāk. Un, ja tests kaut ko uzrāda, tad būtu derīgi pārrunāt šo situāciju ar ārstu, varbūt vajag šo testu atkārtot vai veikt vēl kādus izmeklējumus.

Kādas vispār analīzes nosaka nieru veselību?

– Pats minimums ir visparastākā asins aina, un tajā ļoti svarīga ir tieši hemoglobīna koncentrācija. Bieži hemoglobīns ir pazemināts, tad mēs runājam par anēmiju, kas var būt saistīta ar eritropoetīnu sintēzes traucējumiem nieru mazspējas slimniekiem, jo nieres ir arī svarīgs hormonālās regulācijas orgāns, ne tikai nodrošina ūdens, sāļu, vielmaiņas šlakvielu izdali.

Nieres izdala šo eritropoetīnu, kas iedarbojas uz asinsradi kaulu smadzenēs. Tās var mazāk izstrādāt asinis radošās šūnas, krīt hemoglobīna koncentrācija, un tad mēs runājam par mazasinību. Tāpat mēs parasti nosakām kreatinīnu, kas zināmā mērā atspoguļo nieru funkciju.

Pēc kreatinīna var izrēķināt arī glomerulārās filtrācijas ātrumu (GFĀ), un tad jau mums būs daudz vairāk informācijas. Ļoti svarīgi būtu noteikt arī kālija, kalcija, nātrija koncentrāciju asinīs, kas būtu papildus rādītāji. Un beigu beigās ir arī tradicionāla urīna analīze mikroskopā, kā arī ultraskaņas izmeklējums vēdera dobuma orgāniem un nierēm.

Tad jau mēs iegūsim daudz plašāku informāciju par nieru struktūru, ehogenitāti, par izmaiņām, par nieru izmēriem. Tad jau diezgan precīzi ārsts var novērtēt nieru veselības stāvokli, nieru funkciju.

Vēl jau svarīga arī saruna, lai noskaidrotu anamnēzi – priekšvēsturi, kādi pacientam ir bijuši kaitīgie riska faktori. Riska faktori var būt paaugstināts asinsspiediens, paaugstināts cukura līmenis asinīs, cukura diabēts, senākas problēmas ar nierēm. Varbūt daudzos gadījumos vienkārši vēlams atkārtot analīzes vai to pašu mikroalbuminūrijas testu izdarīt vēlreiz pēc kāda laika. Tad būtu iespēja vienkārši novērot pacientu, sekot līdzi izmaiņām.

Tas ne vienmēr uzreiz nozīmēs milzīgu briesmu signālu. Visbiežāk nieru funkciju pasliktina ne kādas speciālas nieru slimības, bet nieres cieš asinsspiediena dēļ vai cukurslimības dēļ. Tad mēs runājam par hipertensīvu nefropātiju vai diabētisku nefropātiju. Un vēl ir tā saucamā analgētiķu nefropātija, kas ir slimība, kuru izsauc pārmērīga pretsāpju zāļu lietošana.

Un cik traki ir ar pretsāpju līdzekļu lietošanu?

– Nierēm kaitē pastāvīga nesteroīdo pretiekaisumu līdzekļu lietošana. Nestereoīdie – tie ir paši populārākie, piemēram, “Ibumetin”, “Dicloberl”, “Diclofenac” un pārējie. Turklāt bez ārsta ziņas. Protams, nebūs tā, ka viena tablete uzreiz izraisīs paliekošu nieru bojājumu. Analgētiķu nefropātiju var sagaidīt, ja cilvēks lieto pretsāpju tabletes katru dienu ilgāku laiku.

Katrā ziņā, lietojot šos līdzekļus, ir jārēķinās, ka ir iespējams reāls nieru bojājums. Saistībā ar pastāvīgām sāpēm es mēdzu teikt, ka nieru profilakse ir arī savlaicīga endoprotezēšana, savlaicīga kādas locītavas nomaiņa ar mākslīgu locītavu. Jo visvairāk ar pretsāpju zālēm parasti grēko locītavu slimnieki, tāpēc būtu ļoti svarīgi savlaicīgi ārstēt, protezēt locītavas, lai nebūtu tā, ka gadiem jālieto pretsāpju tabletes. Bieži cilvēki no šādām operācijām izvairās, baidās, atliek. Te gan iespējami objektīvi faktori, piemēram, ļoti lielās rindas uz visām endoprotezēšanas operācijām mūsu valstī. Šīs rindas var būt vairākus gadus garas. Ilgstoši pretsāpju tablešu lietotāji var būt arī migrēnas slimnieki, taču mūsdienās migrēnai ir ļoti efektīva ārstēšana, kur nemaz nav nekādas pretsāpju tabletes. Turklāt galvassāpes bieži vien ir tā paša asinsspiediena dēļ, un regulējot asinsspiedienu, nebūs arī galvassāpju, kas arī būtu nieru slimības profilakse.

Kā saistībā ar nieru veselību mainījušās tendences, kādas jaunas iespējas radušās? Kam pievērst uzmanību?

– Kaut kādas medicīnas zināšanas jeb informācija izplatās arī pacientu vidū, un uzlabojas viņu veselības pratība. Bet es vēlos uzsvērt, ka ļoti nozīmīga būtu hipertensijas kontrole, kas nozīmē lietot zāles regulāri, censties daudzmaz normalizēt spiedienu, sekot ārsta rekomendācijām. Nākamais ir cukura diabēta kontrole. Nākamais – kontrolēta un loģiska pretsāpju tablešu lietošana. Diemžēl šīs pretsāpju tabletes faktiski ir vispārdotākās zāles aptiekās. Nākamais – holesterīna kontrole. Holesterīns ne tikai bojā smadzeņu un sirds asinsvadus, bet holesterīns arī uzkrājas nieru artērijās un nieru segmentālajās artērijās. No aterosklerotiska bojājuma cieš arī nieres. Ar vecumu šis risks pieaug, jārēķinās arī ar nieru novecošanos.

Par jaunumiem priecē, ka parādās jaunas zāles un jaunas iespējas ārstēt nieru slimības. Sevišķi diabēta slimniekiem ir šie jaunie SGLT2 inhibitori jeb gliflozīni – pilnīgi jauna preperātu klase, kas varētu vēl vairāk profilaktiski kavēt nieru slimības attīstību.

Šis medikaments var ķert kādus trīs zaķus vienlaikus – tas palīdz diabēta slimniekiem, nieru slimniekiem un arī sirds slimniekiem. Vairākos pēdējos pētījumos noskaidrots, ka, lietojot šos preperātus, arī mirstība no visādiem sirds notikumiem ir salīdzinoši mazāka.Tikai jārēķinās ar to, ka Latvijā šie preparāti tiek kompensēti tikai diabēta slimniekiem, pārējiem būs pašiem jāpērk. Mēneša deva tomēr maksās ap 50 eiro. Un tās jau, protams, nebūs vienīgās zāles, kas pacientam jālieto. Ar to arī jārēķinās.

Uzskatu, ka pret to visu vajag izturēties piesardzīgi. Vislabāk būtu nevis paļauties uz zālēm, mākslīgo nieri vai, pasarg dievs, nieres transplantāciju vai nieru aizstājterapijas metodēm, bet līdz tādiem stāvokļiem nekad nenonākt. Un dzīvot ilgu un darbīgu mūžu! Tas nekad nemainās, ka vislabākais veselībai un ilgam mūžam ir – kustības, veselīgs dzīvesveids, labs garastāvoklis un mērenība uzturā, kas kaut kādā veidā palīdz pret visām slimībām.