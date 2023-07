Vai tiešām no alus veidojas vēders un citi izplatīti mīti par alu

Šis dzēriens tiek celts galdā gan ikdienā, gan svētkos, tiekoties ar draugiem, atpūšoties pie dabas, apmeklējot pasākumus vai skatoties TV mājās. Ņemot vērā tā popularitāti, nav brīnums, ka par alu ir izplatījušies arī dažādi mīti un daudzi no tiem nosakņojušies dziļi mūsu apziņā. Alus ir piemērots dzēriens tikai vasarā, tas sader kopā tikai ar sāļiem un pikantiem ēdieniem, no alus veidojas liels vēders – tie ir tikai daži no mītiem, bet kā tad īsti ir patiesībā?

Dzerot no pudeles, var uzpūsties vēders

Viens no mītiem par alu ir saistīts ar tā iepakojumu – daudzi uzskata, ka vislabāk alu iegādāties un dzert no stikla pudeles. Bundža vislabāk pasargā alu no gaismas un skābekļa, taču, dzerot alu tieši no bundžas, tam var būt metāliska piegarša – alus metālam nepieskaras, jo bundžas iekšpusē ir speciāls polimēra pārklājums, tomēr, ja dzeram tieši no bundžas, mēle un lūpas saskaras ar metālu, kas var radīt minēto piegaršu. Ja alu pārlej glāzē, bundžas materiāls tā garšu neietekmēs. Dzerot alu tieši no pudeles, kuņģī nonāk ogļskābā gāze – alus satur salīdzinoši lielu tās daudzumu. Tāpēc reizēm mums var šķist, ka no alus uzpūšanas vēders, patiesībā tas ir no nepareizas alus baudīšanas. Ielejot alu glāzē, varēs izvairīties ne tikai no ogļskābās gāzes, bet vairāk varēs izbaudīt alus aromātu un krāsu.

Vēderu veido uzkodas pie alus, nevis pats alus

Vēl viens izplatīts mīts – no alus veidojas liels vēders. Patiesībā ne jau alus veido vēderu, bet uzkodas, ko mēdzam baudīt pie alus. No iesala un citām izejvielām alū ir dabīgie cukuri, kas veido dzēriena enerģētisko vērtību. Piemēram, porterim ir lielāka enerģētiskā vērtība, bet kopumā alus nav kalorijām bagāts dzēriens. Glāzē alus ir mazāk kaloriju, nekā glāzē apelsīnu sulas. Taču miestiņa baudīšana rosina apetīti – alus lieliski sader ar kartupeļu čipsiem, ķiploku graudiņiem, uz grila gatavotiem ēdieniem, zivīm, dažāda veida sieriem, tāpēc roka nemanot stiepjas pēc papildu uzkodām.

Alus sader ne tikai ar sāļiem ēdieniem

Tieši ar alus un ēdienu saderību ir saistīts vēl kāds mīts – alus labi papildina tikai sāļas uzkodas vai gaļas ēdienus. Patiesībā alus var lieliski saderēt arī ar dažādiem desertiem, piemēram, jau pieminētais porteris, kas ir garšas niansēm bagāts alus, lieliski sader arī ar šokolādes desertiem. Šim alus veidam ir saldas garšas nianses, ko rada tumšais iesals, un, kas līdzinās šokolādes un kakao garšai. Tieši tāpēc porteris lieliski papildina dažādas šokolādes kūkas vai fondantu. Alus baudītāji nereti dod priekšroku arī alum ar augļu vai ogu garšu un aromātu. Šādam alum visbiežāk ir maigāka garša, dūmakains izskats, ko rada raugi, un sabalansēts salduma un skābuma daudzums. Piemēram, alus “Vasarnieks”, pateicoties saldi skābenai, pilnīgai un maigai garšai, tas ir ļoti viegli dzerams un slāpes veldzējošs, un tam piestāvēs augļu plates vai augļu salāti, kā arī siera kūka ar laima piedevu. Domājot par alus saderību ar dažādiem saldiem un kalorijām bagātiem ēdieniem, piemēram, kūkām, zināmā mērā atkal saskaramies arī mītu par alu kā ļoti barojošu produktu, tāpēc ļoti svarīgi “nenovelt vainu” uz alu.

Pirtī ar alus dzeršanu jābūt piesardzīgam

Daudzi no mums alus baudīšanu mēdz apvienot ar pirts apmeklējumu. Gana plaši izplatīts pieņēmums, ka alus un pirts veido labu sadarbību un palīdz atslābināties. Alus viennozīmīgi ir labi padarīta darba dzēriens, tomēr neieteiktu aizrauties ar miestiņa baudīšanu pirtī – karstums paplašina asinsvadus, tāpēc pirms pēršanās nevajadzētu dzert alu. Glāze alus labāk iederēsies pēc pirts, jo apiņi arī veicinās labāku miegu. Ja ļoti gribas baudīt alu pēršanās laikā, tad var noderēt bezalkoholiskais alus.