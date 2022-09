Kāpēc neapēstus svaigos salātus otrajā dienā ēst tomēr nevajadzētu

Sagriezti salāti, kuros ir vairākas sastāvdaļas, ir produkts, kas ātri bojājas. Protams, salātus var ēst arī otrajā dienā, ja tie glabāti ledusskapī un ja tādi garšo, tomēr daudz kas būs atkarīgs no sastāvdaļām. Sākumā gan pasmaržo un pagaršo, lai pārliecinātos, vai tie nav sabojājušies. Tāpat salāti var kļūt mīksti, nebaudāmi, sasulojušies. Nereti gadās, ka neapēstos salātus ir žēl izmest, tāpēc tie tiek ieliek ledusskapī, bet otrajā dienā tāpat tos neviens neēd. Protams, otrās dienas salātos būs arī mazāk C vitamīna, piemēram, īpaši bagātīgs C vitamīna avots ir dzeltenās, sarkanās, arī zaļās krāsas paprika.

Taču ir arī izņēmumi – noteikti salātu veidi pat iegūs, ja tos ēdīs otrajā dienā, piemēram, svaigu brokoļu, galviņkāpostu un ziedkāpostu salāti. Jo ilgāk sagrieztā un svaigā veidā brokoļus, kāpostus un ziedkāpostus patur, jo labāk tajos atveras pretvēža viela sulforafāns. Skan it kā neloģiski, bet tā ir, jo sulforafāns ir izturīgs pret gaisa un skābekļa iedarbību. Kāpostu salāti, kas gatavoti tikai ar sāli un cukuru un saspaidīti ar piestu, otrajā dienā bieži būs gluži vienkārši garšīgāki – kā svaigi skābēti.