Valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu var saņemt bez gaidīšanas rindā

Šogad valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas programmai ir piešķirti vairāk nekā 2,5 miljoni eiro, kas sniedza iespēju pakāpeniski samazināt gaidīšanas laiku tiem pāriem un sievietēm, kas bija pieteikušies pakalpojuma saņemšanai. Iepriekšējos divos gados šim mērķim tika plānoti vien 1,3 miljoni eiro gadā. Tas ļāvis NVD nosūtīt uzaicinājumu pakalpojuma saņemšanai visiem, kas bija iestājušies rindā līdz šī gada 31.augustam, savukārt tiem, kas pieņem lēmumu par pieteikšanos programmā tikai tagad, minētais pakalpojums ir pieejams uzreiz.

Kopumā no šī gada janvāra līdz septembrim ir nosūtītas 2780 uzaicinājuma vēstules valsts apmaksāta medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma saņemšanai. Savukārt 2021.gada 12 mēnešos tika nosūtīti 750 šādi uzaicinājumi.

No šī gada sākuma arī palielināts vecums, līdz kuram medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu var saņemt par valsts līdzekļiem, proti, tagad tas pienākas sievietēm līdz 40 gadiem līdzšinējo 37 gadu vietā. Līdz ar to, pateicoties vecuma sliekšņa palielināšanai, bija pieaudzis rindā reģistrēto sieviešu skaits vecumā no 35 līdz 40 gadiem, norādīja NVD.

Vienlaikus NVD skaidroja, ka gaidīšanas rindas samazinājumu un atsaucību uzaicinājuma izmantošanai varētu būt ietekmējuši arī ārēji apstākļi, piemēram, Covid-19 pandēmija un Krievijas izvērstais karš Ukrainā.

No valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ārstu-speciālistu konsultācijas un nepieciešamie izmeklējumi neauglības diagnozes noteikšanai, pēc kuras tiek uzsākts ceļš uz valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu. Šo pakalpojumu nodrošina sešas ārstniecības iestādes - "Klīnika EGV", "MY Clinic Riga", "Northway klīnika", "Embrions", "iVFRiga" un "AVA Clinic".

NVD informēja, ka kopumā no 2012.gada, kad Latvijā tika ieviesta valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas programma, līdz 2022.gada septembrim ir veiktas vairāk nekā 5900 apaugļošanas procedūras. Atbilstoši ārstniecības iestāžu sniegtajai informācijai, pozitīvs rezultāts novērojams aptuveni pusē gadījumu.