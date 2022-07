Viens no veselībai visvērtīgākajiem augiem - alveja. Kas tajā tik labs un kāpēc ne visi to drīkst lietot?

Alvejai ir dažādi pielietojuma un iedarbības veidi, tāpēc ne velti tā tiek dēvēta arī par “aptieku vienā augā”. Kā alveja var palīdzēt mūsu veselībai un skaistumam šovasar, skaidro “Veselības centra 4” uztura speciāliste Guna Rijkure un “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga.

“Jau 20. gadsimtā alveja bija moderns telpaugs, ko arī izmantoja medicīnā, lai uzlabotu veselību un rūpētos par skaistumu. Latvijā šobrīd arī varam novērot izteiktu interesi par alvejas izmantošanu un tās pozitīvo iedarbību. Alvejai ir dziednieciskas, pretiekaisuma, kā arī antibakteriālas īpašības, kas ir noderīgas cilvēka veselībai, labsajūtai un skaistumam visos vecumos. Ņemot vērā to, ka alveja satur daudz vitamīnus – A, C, E, kā arī aptuveni 20 minerālvielas, piemēram, magniju, selēnu, varu, dzelzi, cinku un kalciju, aicinu to lietot uzturā kā vasarā, tā arī ziemā,” skaidro uztura speciāliste Guna Rijkure.

Kā lietot alveju ikdienā?

Ārējam skaistumam

Lai atvēsinātu un nomierinātu sejas ādu, svaigu alveju var ievietot saldētavā un pēc tam ar želeju noklāto daļu maigi iemasēt ādā. Želeju arī var nenoskalot, jo tā āda tiek dziļāk mitrināta un pasargāta no nelabvēlīgās ārējās vides ietekmes.

Alvejā esošais C vitamīns veicina kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai ādas darbībai. Tā rezultātā āda kļūst tvirtāka, izlīdzinās tās tonis, kā arī lēnāk veidojas jaunās grumbas un krunciņas.

Alvejas gēlu ieteicams uzklāt pirms naktsmiera tajās vietās, kur ir izveidojušies pigmentācijas plankumi. Alvejā esošās aktīvās vielas balina ādu un pigmentācijas plankumi kļūst mazāk pamanāmi.

Ja ir problemātiska sejas āda, piemēram, paplašinātas poras vai akne, noder speciālie līdzekļi, kuru sastāvā ir alvejas ekstrakts, jo tam ir antibakteriālas un dziedinošas īpašības, kas labi attīra ādu un uzlabo kopējo ādas stāvokli.

Ja ir strijas, piemēram, uz augšstilbiem vai vēdera, ieteicams uzklāt alvejas šķidro daļu un kārtīgi iemasēt, tādā veidā samazinot strijas.

Ekzēmas vai psoriāzes gadījumā var lietot alvejas želeju vai speciālos krēmus, kas nomierina ādu, dziedē to, kā arī mazina apsārtuma veidošanos.

Lai mitrinātu pēdu sauso un papēžu saplaisājušo daļu, to ierīvē ar svaigu alveju vai lieto speciālos barojošos kāju krēmus, kuru sastāvā ir alvejas ekstrakts.

Brūču kopšanai

Vasarā mēs kļūstam aktīvāki, kas arī nozīmē biežāku traumu un savainojumu iegūšanas risku. Ja ir radusies neliela brūce, tad pārgrieztu alvejas lapu var uzlikt tai virsū vai arī alvejas šķidro un želejveidīgo masu uzsmērēt uz brūces. Alvejā esošā viela alonīns veicina dzīšanas procesu, pasargā no baktērijām, kā arī palīdz brūcei savilkties. Tāpat, ja ir parādījies zilums, tad alvejas lapu, ar šķidro daļu uz leju, uzliek tam virsū – tā zilums samazinās un kļūst mazāk sāpīgs.

“Vasarā vēl saskaramies ar saules radītajiem apdegumiem, kas aktuāli arī tad, kad saules UV līmenis nav pārāk augsts. Ja āda ir apsārtusi un sāpīga, un svaiga alveja nav pie rokas, var uzklāt speciālos krēmus vai aerosolus, kuru sastāvā ir alvejas ekstrakts un deksopantenols. Āda tiks nomierināta un ātrāk atjaunosies,” skaidro farmaceite Zane Melberga.

Imunitātes stiprināšanai

Alvejā esošais C vitamīns ne tikai veicina normālu kolagēna veidošanos, bet arī veicina normālu imūnsistēmas darbību, kas ir īpaši svarīgi arī šobrīd, ņemot vērā, ka saslimstība ar Covid-19 sāk izteikti palielināties. To var uzņemt svaigā veidā, pievienojot aptuveni 100 g alvejas sulas negāzētam ūdenim. Ņemot vērā, ka alvejai ir rūgtena piegarša, ūdenim var pievienot citrona sulu un medu. Šādu uzlējumu ieteicams dzert dienas pirmajā pusē, jo tas organismam sniedz papildu enerģiju, kas savukārt vakarā var apgrūtināt iemigšanu.

Vēdera veselībai

Vēdera aizcietējuma gadījumā arī talkā var nākt alvejas uzlējuma dzeršana. Tas nomierina un attīra gremošanas traktu, mīkstina vēderu, kā arī līdzsvaro zarnu mikrofloru. Ja mājās nav pieejama svaiga alveja, aptiekās ir pieejami speciālie alvejas dzērieni, kuru sastāvā ir gan alvejas sula, gan veseli un nelieli gabaliņi. Cilvēki, kuriem ir kuņģa čūla, speciāliste arī iesaka dzert alvejas sulu, jo tai ir pretiekaisuma īpašības, kas paātrina dzīšanas procesu. Par piemērotāku alvejas uzņemšanu iekšēji ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Mutes dobuma veselībai

Vairāku mutes skalojamo līdzekļu, kā arī zobu pastu sastāvā ir alvejas ekstrakts, kuram ir vairākas labās īpašības, kas uzlabo mutes dobuma veselību, piemēram:

novērš un mazina smaganu iekaisuma veidošanos;

mazina zobu aplikuma uzkrāšanos, kas savukārt aizkavē jaunu caurumu veidošanos;

saudzīgi balina zobus;

dziedē brūces mutes dobumā, kas radušās, piemēram, no brekešu nēsāšanas.

Izvēloties mutes dobuma kopšanas līdzekļus, uzmanība jāpievērš tam, cik daudz tā sastāvā ir alvejas ekstrakts. Jo lielākā proporcijā tas būs, jo efektīvāka iedarbība. Par piemērotākā līdzekļa izvēli ieteicams konsultēties ar zobārstu vai farmaceitu.

Acu gaišumam

Ja acis ir sausas un nogurušas ārējo faktoru dēļ, piemēram, ilgstošas atrašanās saulē vai gaisa kondicioniera izmantošanas dēļ, ieteicams lietot speciālos acu pilienus, kuru sastāvā ir alveja un kālija, kā arī kalcija hlorīds, kas simptomus mazina.

Alveja nav piemērota visiem

Lai arī alvejai ir daudz labās īpašības, un tas ir nekaitīgs augs, ir noteiktas cilvēku grupas, kurām to nebūtu ieteicams lietot. Dažas no tām ir: