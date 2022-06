Uz kāda matrača labāk gulēt, ja sāp mugura?

Ir daudz matraču piedāvājumu, un, kad izdodas atrast sev piemērotāko, neviens nenožēlo ieguldītos līdzekļus. Taču kādu matraci vajadzētu izvēlēties?

Vecs matracis jāmaina!

Ja cilvēkam ir vairāk nekā deviņus gadus vecs matracis vai gulta, tātad viņš uz tās ir nogulējis apmēram trīs gadus, un šādā gadījumā guļamā virsma būs tik spēcīgi nolietojusies, ka var negatīvi atsaukties uz miegu un ķermeni, un matracis būtu jāmaina. Šādu viennozīmīgu rezultātu ieguva amerikāņu zinātnieki no Oklahomas Valsts universitātes, salīdzinot miega kvalitāti un stresa simptomus, kad pētījuma dalībnieki gulēja vecākās (vidēji 9,5 gadi) un jaunās gultās. Pētījumā piedalījās 30 sievietes un 29 vīrieši ar nelielām, miega izraisītām muskuloskeletālām sāpēm un traucētu miegu, bet bez klīniskiem miega traucējumiem. Dalībnieki atbildēja uz jautājumiem par muguras diskomfortu un miega kvalitāti, 28 dienas pēc kārtas guļot savā vecajā gultā un pēc tam 28 dienas guļot jaunā gultā ar vidēji cietu matraci.

Izslēdzot apstākli, ka dalībniekiem varēja rasties vēlme izpatikt zinātniekiem (pateicībā par jaunu gultu) un tamlīdzīgus faktorus, pētnieki secināja: “Vidējas cietības guļvietas sistēmas samazināja muguras sāpes apmēram par 48% un uzlaboja miega kvalitāti par 55 procentiem.

Zinātnieki izpētīja pieejamo literatūru par ieteicamo matrača cietību un veidu, lai novērstu muguras sāpes. Daļa pētījumu rādīja, ka cilvēki, kam sāp mugura, vislabāk jutās uz cietas guļamās virsmas, citi liecināja, ka muguras sāpes samazina vidēji ciets matracis, bet bija arī tādi, kuri atzina, ka guļamā virsma vispār neietekmē muguras sāpes. Apmēram pirms desmit gadiem zinātniekiem nebija skaidrības, kādu matraci ieteikt cilvēkiem, kam sāp mugura.

“Pašlaik neeksistē guļamvietas sistēmas recepte, kas būtu ieteicama, lai samazinātu miega traucējumus, vai ko varētu izmantot īpašu miega vajadzību gadījumā. Veselības aprūpes speciālistiem ir maz informācijas, lai viņi ieteiktu kādus matračus,” pētnieki secināja.

Par labāko atzīts vidēji ciets matracis

Jaunākais sistemātiskais pārskats par kontrolētiem pētījumiem šajā jautājumā, kas saturētu ticamus, svarīgus pierādījumus, publicēts vēl 2015. gadā. Tajā aplūkoti 24 pētījumi ar vislabākajiem pierādījumiem, kas publicēti līdz 2000. gadam. “Šī sistemātiskā pārskata rezultāti rāda, ka optimāla izvēle, kas veicina miega komfortu un kvalitāti un ļauj izlīdzināt mugurkaula stāvokli, ir matracis, kas subjektīvi novērtēts kā vidēji ciets un ir gatavots pēc pasūtījuma (paša pielāgots),” secināja zinātnieki.

Varbūt tomēr putu matraci?

Pēdējo gadu laikā situācija matraču tirgū ir nozīmīgi mainījusies saistībā ar ortopēdisko poliuretāna putu un “atmiņas” (viskoelastīga materiāla) putu matraču uzvaras gājienu.

Līdztekus joprojām ir pieejami klasiskie atsperu matrači, lateksa un kombinētie (hibrīda) matrači, kurus veido gan atsperes, gan putu slāņi. Mūsdienu matračiem ir dažādi uzlabojumi: tie ir abpusēji lietojami (cietāka un mīkstāka puse vai ziemas un vasaras puse), ar iekļautiem dabīgiem materiāliem (kaučuks, kokoss, vilna, jūraszāles u. c.), dažādām cietības zonām, uzlabotu gaisa cirkulāciju, hipoalerģiski u. c. Informācijas par šiem matračiem ir ļoti daudz. Tomēr zinātniskās izpētes ziņā nekas daudz nav mainījies – pētījumi atpaliek no jaunu matraču veidu rašanās tempa.

Pirms dažiem gadiem Singapūras Nacionālās universitātes Biomedicīniskās inženierijas fakultātes zinātnieki bija publicēja savu pētījumu, kurā salīdzināja lateksa un poliuretāna matračus, izmērot ķermeņa un matrača kontakta spiedienu. Šim nolūkam 20 jauni veseli dalībnieki uz sešām minūtēm atgūlās trīs atšķirīgās pozās uz dažādiem matračiem, un tika izmērīts viņu ķermeņa kontakta spiediens. “Lateksa matracis dažādu gulēšanas pozu laikā samazināja ķermeņa maksimālo spiedienu un panāca daudz vienmērīgāku spiediena sadalījumu salīdzinājumā ar poliuretāna matraci,” secināja autori.

Rezumējot – zinātnes spriedums par labāko matraci vēl tiks izteikts.

Lūk, vēl daži padomi, ko cilvēkiem ar muguras problēmām ieteicams ņemt vērā, izvēloties matraci.

1. Pievērsiet uzmanību, lai mugurkaulam būtu izlīdzināts stāvoklis. Matracim jārada labs atbalsts ķermeņa dabiskajam izliekumam un mugurai. To var nodrošināt gan “atmiņas” putu, gan lateksa putu (patlaban visvairāk ieteiktie muguras sāpju gadījumā), gan arī atsperu un hibrīda matrači.

2. Raugiet, lai matrača cietība papildina gulēšanas pozu. Lielākā daļa speciālistu iesaka lūkoties pēc vidēji cieta matrača, kas der gandrīz visām gulēšanas pozām, ļauj viegli iegrimt pleciem un gurniem un palīdz mugurai, ja vien, protams, nav smagi gadījumi (tad noteikti jākonsultējas ar ārstu). Mīksts matracis, visticamāk, mugurai nepatiks, jo to neatbalstīs un nenodrošinās izlīdzinātu stāvokli. Savukārt ciets matracis ir strīdīgs jautājums – vieniem var palīdzēt, citiem var spiediena vietās radīt sāpes.

3. Cik vien iespējams, guliet uz muguras. Katram ir sava iemīļotā gulēšanas poza – uz sāniem, uz vēdera vai muguras, un miegā mēs bieži tās mainām, tomēr ārsti, fizioterapeiti, masieri un citi speciālisti atzīst, ka gulēšana uz muguras ir vislabākā, jo notur mugurkaulu neitrālā pozā, līdz minimumam samazinot spiedienu un sasprindzinājumu.

4. Vadieties pēc savām personīgajām vēlmēm. Nav viena vienīga matrača veida, kurš vienādi labi kalpos visiem cilvēkiem ar muguras sāpēm. Izvēloties sev matraci, jāņem vērā vēl citas savas vajadzības, piemēram, vai mēdzat naktī ļoti svīst, cik liels ir svars, iespējamā alerģiskā reakcija u. tml. Ir firmas, kas ļauj matraci izmēģināt vai nu veikalā, vai uz kādu laiku pat mājās, – tiem, kam īstā matrača atrašana rada grūtības, šo iespēju der izmantot.