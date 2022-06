Palīdzi matiem ataugt ātrāk un kuplāk

Zinu, zinu, ka ik dienu zaudēt līdz simt matu ir normāli, taču manā gadījumā šis process bija straujš, tie jūtami kļuva plānāki un sausāki. Biju satraukusies un neizpratnē – ko darīt?! Doties uz Agneses Zeltiņas Soulstones veikalu pēc turbāna?

Vērsos pie savas frizieres, kuras pirmais jautājums bija, vai tikai neesmu izslimojusi Covid-19. Izrādās, viņa savā praksē ar šādu problēmu ir jau saskārusies – pēc pārslimota koronavīrusa par pastiprinātu matu izkrišanu sūdzas ne tikai sievietes, bet arī vīrieši, un tas šodien esot diezgan izplatīts matu izkrišanas cēlonis.

Taču profesionāles novērotā “statistika” mani nepārliecināja. Meklēju interneta plašumos un atradu dažādus aprakstus un pētījumus, kas apliecina, ka īslaicīga matu izkrišana – tās medicīniskais nosaukums ir telogen effluvium (stāvoklis, kad mati izkrīt, reaģējot uz stresa faktoru) – ir normāla parādība pēc slimības vai drudža, kas savukārt ir izplatīts Covid-19 simptoms. Lielākā daļa šo infekciju pārslimojušo divus līdz trīs mēnešus pēc atveseļošanās saskaras ar ievērojamu matu izkrišanu, turklāt šis trakums varot ilgt līdz pat deviņiem mēnešiem.(1)

Ievilku gaisu un centos nokļūt savā zen stāvoklī, jo... minētajā pētījumā bija īpaši uzsvērts, ka arī stress var veicināt matu izkrišanu, tāpēc situācijā, kad ķemmē paliek daudz matu, ir svarīgi saglabāt mieru.

Mans izpētes vakars nebeidzās – atradu nākamo, nu jau labāku ziņu: lielākajai daļai cilvēku matu izkrišana pēc Covid-19 nav pastāvīga, jo šo galvas rotas zudumu izraisa nevis SARS-CoV-2, bet gan stress, ko izjūt organisms, cīnoties ar to, – tā akcentēja Helēna Kūna, The Warren Alpert Medical School of Brown University dermatoloģijas docente.(2) Zinātnieki esot jau izpētījuši, ka telogen effluvium gadījumā matu folikuli netiek bojāti vai iznīcināti. Tas nozīmē, ka visu to matu vietā, kas izkrituši, agrāk vai vēlāk vajadzētu izaugt jauniem.(3)

Kad nākamajā frizētavas apmeklējumā dāsni dalījos ar visu uzzināto ar frizieri, viņa skeptiski nosmaidīja un ieteica brīnumus negaidīt, bet sākt papildus uzņemt vitamīnus un minerālvielas, kas var paātrināt matu augšanu un uzlabot galvas ādas stāvokli. Friziere rekomendēja pievērst uzmanību uztura bagātinātājiem, kuru sastāvā esošie vitamīni un minerālvielas būtu tādā kombinācijā, lai cits citu papildinātu (nevis nomāktu) un tādējādi pastiprinātu iedarbību.

Ups! Biju atkal atmesta simts kilometrus atpakaļ! Jauns darba uzdevums – atrast īsto uztura bagātinātāju. Nolēmu vērsties pie savām domubiedrēm skaistuma un veselīga uztura grupā Facebook. Un ieteikumi nebija ilgi jāgaida. Daloties pieredzē, vairākas no viņām atzina, ka speciālos “matu vitamīnus” nepērk, jo uzskata tos par mārketinga nolūkos radītiem produktiem. Taču gandrīz trešdaļa no visām minēja, ka laiku pa laikam, lai uzlabotu ādas un matu stāvokli, lietojot farmācijas zīmola LYL love your life® piedāvāto uztura bagātinātāju LYLimmunUP.

Tas ir efektīvs augu ekstraktu, vitamīnu un minerālvielu komplekss, bāzēts uz dabiskām un aktīvām vielām. LYLimmunUP primāri ir bioloģijas doktora radīta īpaša formula imunitātes atbalstam, noguruma mazināšanai un elpceļu veselībai. Uztura bagātinātāja sastāvā esošie seši augu ekstrakti, pieci vitamīni (C, D3, A, B6, B9) un četras minerālvielas (cinks, selēns, dzelzs un varš) ir tieši tā izlase, kas spēj uzlabot matu stāvokli. Meitenes arī vērsa manu uzmanību uz to, ka minerālvielas LYLimmunUP kapsulā ir inovatīvajā helātu formā, respektīvi, veidā, kas garantē pilnvērtīgu vielu uzsūkšanos.

Lai saglābtu savu matu daili, izvēlējos LYLimmunUP dzīvespriecīgi oranžo kastīti un lietoju pa divām kapsulām dienā jau mēnesi. Lai arī “uz tausti” matu apjoms nav jūtami palielinājies, mana friziere ir konstatējusi patīkamu faktu – galvas āda ir pilna maziem, veselīgiem jaunajiem matiņiem!

Tas, protams, iedvesmo mani, un, lai arī esmu paspējusi iegādāties košu turbānu, to kā galvasrotu likšu, dodoties uz Saulrieta koncertu.

LYLimmunUP pieejams lielākajos aptieku tīklos un interneta aptiekās.

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu

1 https://www.aad.org/public/diseases/hair-loss/causes/covid-19

2 https://www.self.com/story/hair-loss-after-covid

3 https://healthcare.utah.edu/healthfeed/postings/2022/03/hair-loss-covid19.php

Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA Ozermedia