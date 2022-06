Par saules staru samīlētu un veselīgu ādu

Kā, baudot saules pozitīvo pusi, mazināt kaitējumu savai ādai? Vai ir kāds veids, kā to pasargāt no priekšlaicīgas novecošanās un nevēlamajiem pigmentācijas plankumiem?

Mums visām zināms, ka ir jālieto saules aizsargkrēmi, kas filtrē UVB un UVA starus, kas jāizvēlas pēc ādas tipa un starojuma intensitātes. Bet, vai mēs vienmēr atceramies, ka svarīgi par ādas veselību rūpēties arī no iekšienes? Lai āda spētu atjaunoties, tai regulāri jāsaņem barības vielas, pretējā gadījumā tā zaudē elastību un noveco ātrāk.

Tāpēc šoreiz par nepieciešamāko ādas veselībai un jaunībai - omega-3, ar kuru, uzņemot iekšķīgi, Tu vari pasargāt ādu no kaitīgo UV staru iedarbības, kavēt ādas novecošanos un grumbu veidošanos, un saglabāt tās skaistumu un veselību. [1]

Pasaulē ir veikta virkne pētījumu, kas pierāda, ka tieši omega-3 neaizvietojamās taukskābes ir vitāli nepieciešamas ādas virskārtas formēšanas procesā, jo stiprina ādas struktūru un aizsargbarjeru, aizsargā no brīvo radikāļu uzbrukumiem, kas ietekmē ādas novecošanos, kā arī notur un atjauno mitruma līmeni ādā, ļaujot tai izskatīties elastīgai, veselai un mirdzošai. Omega-3 taukskābēm ir spēcīgas pretiekaisuma īpašības, tās palīdz mazināt ādas apsārtumu, jutīgumu un ir ieteicamas izteikti sausas un problemātiskas ādas gadījumā. [2]

Vai zināji, ka omega-3 organisms pats nespēj sintezēt, tās jāuzņem ar pārtiku un uztura bagātinātājiem? Apzinoties, ka manā ikdienas ēdienkartē treknās jūras zivis (lasis, skumbrija, menca, paltuss, sardīnes, anšovi), kas ir dabā sastopamais labākais omega-3 avots, nav divas - trīs reizes nedēļā, skaidrs, ka ērtākais “palīglīdzeklis” to uzņemšanai ir meklējams aptiekā. Ko izvēlēties no plašā aptieku piedāvājuma? Tradicionālo, pudelē pildīto, zivju eļļas variantu es noteikti neizvēlos, jo savulaik jau ir bijusi pieredze ar nepatīkamu aromātu un nelāgām atraugām.

Kādā rakstā arī izlasīju par ASV veiktu pētījumu, kur bija izskaidrots, ka nepatīkamā sasmakuma iemesls ir produkta oksidācija un, lai to mazinātu, zivju eļļai tiek pievienoti papildu aromatizētāji. Kopumā pēdējo septiņu gadu laikā novērots, ka pasaulē piektajai daļai zivju eļļas produktu ir pārlieku augsts oksidācijas līmenis, kas attiecīgi nozīmē, ka aptiekā ir vismaz viena no piecām iespējām tikt pie eļļas, kas, stāvot aptiekas plauktā, ir zaudējusi savu efektivitāti. [3]

Pārrunājot šo problēmu ar kolēģēm, secināju, ka viņas jau sen lieto Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® piedāvāto LYL Krill Oil – krila eļļu, kas ir dabiski iegūts un ekoloģiski tīrs omega-3 avots. Viena no kolēģēm arī zināja stāstīt, ka mazos vēžveidīgos - krilus, no kuriem gatavo krila eļļu, iegūst tīrākajos pasaules ūdeņos, līdz ar to šis produkts ir ne tikai omega-3 pirmavots, bet arī pilnīgi tīrs no smagajiem metāliem un citiem ķīmiskiem piemaisījumiem.

Papētīju internetā pieejamo informāciju par krila eļļu un uzzināju, ka no zivju eļļas tā atšķiras ar struktūru, un tas ietekmē veidu, kā organisms to izmanto – krila eļļas sastāvā omega-3 ir jūras fosfolipīdu formā, tādejādi garantējot pilnvērtīgu tās uzsūkšanos organismā.

Turklāt krila eļļa dabiski satur holīnu jeb vitamīnu B4, kas atbild par pareizu šūnu struktūru un regulē lipīdu vielmaiņu organismā, un ievērojamu daudzumu astaksantīna, kas ir dabisks antioksidants. Astaksantīns pasargā krila eļļas produktus no oksidēšanās un mūsu ādu no kaitīgo UV staru ietekmes.

Klīniskajos pētījumos apstiprināts, ka astaksantīns būtiski uzlabo visu ādas slāņu stāvokli, veicina kolagēna šķiedru atjaunošanos un notur mitrumu, tādējādi ļaujot ilgstošāk atrasties saulē, nenodarot ādai kaitējumu un vienlaikus sniedzot vienmērīgāku un veselīgāku iedegumu. [4] Tas ir tieši tas, kas man vajadzīgs!

Foto: Publicitātes foto

Izvēle ir viennozīmīgi skaidra – pavasara un vasaras saules baudīšanai man nepieciešama augstvērtīgā un inovatīvā LYL Krill Oil. Devos uz aptieku un no farmaceites uzzināju, ka zīmols LYL love your life® jau gandrīz desmit gadus piedāvā ne vien tīru krila eļļu – LYL Krill Oil – iepakojumos ar 30 un 60 kapsulām (gatavojoties pilnvērtīgai vasaras baudīšanai, protams, izvēlējos lielāko iepakojumu), bet arī LYL Krill Oil B ACTIV – ar B2, B4, B6,B7, B9, B12 vitamīniem bagātinātu krila eļļu, un LYL Krill Oil KID – krila eļļu bērniem želejas lācīšu formā. Starp citu, lācīši ir ar augļu garšu, papildināti vēl ar A, D3 un E vitamīniem bērnu imūnsistēmas spēcināšanai un augšanai. Par šiem noteikti pastāstīšu savai meitai –, lai vasaras priekus bezrūpīgi varētu baudīt kopā ar mazdēliņu!

Jūnijā LYL Krill Oil pieejama aptiekās ar atlaidi līdz -20%.

Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA "Ozermedia" .