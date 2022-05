7 lietas, kas notiek ar ķermeni, kad zaudējam kaut dažus kilogramus svara

Lūk, 7 lietas, kas notiek ar jūsu ķermeni, kad sākat zaudēt svaru:

1. Samazinās tauku šūnas

Lai zaudētu svaru, ir jāuzņem mazāk kaloriju, nekā tiek patērēts. Bet no kurienes ķermenis iegūst nepieciešamo papildu enerģiju? Tauku šūnās. "Tā kā organisms sāk smelties enerģiju no tauku šūnām, lai kompensētu to enerģiju, kas rodas no ēdiena, kuru vairs neēdat, tauku šūnas sāk sarukt," skaidro Dr. Maiks Rouzels.

2. Vari justies vairāk izsalcis

Kad apzināti tiek samazināts kaloriju daudzums, organismā izdalās lielāks hormona grelīna (to dēvē arī par “bada” hormonu) daudzums, tāpēc, mēģinot zaudēt svaru, izsalkums vienmēr būs lielāks.

3. Var mainīties vielmaiņas ātrums

Vielmaiņa ir “dzinējs”, kas veicina kaloriju sadedzināšanu. Kad sāksiet zaudēt svaru, jūsu vielmaiņas ātrums samazināsies, jo organismam būs nepieciešams mazāk kaloriju dienā, lai uzturētu ķermeņa darbību. Ietekme būs arī tam, cik strauji samazināsiet kaloriju daudzumu un palielināsiet fizisko slodzi. Lēnākas, pakāpeniskākas pārmaiņas mazāk negatīvi ietekmēs vielmaiņu.

4. Samazinās slikto tauku daudzums

Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts žurnālā “Cell Metabolism”, vien dažu kilogramu nomešana, samazināja arī aknu tauku un vēdera iekšējo tauku daudzumu. Tie ir "sliktie" tauki, kas pielīp pie orgāniem un var izraisīt molekulu izdalīšanos, kas saistītas ar dažādiem veselības traucējumiem. Samazinot vēdera iekšējo tauku daudzumu, var samazināt sirds un asinsvadu slimību un diabēta risku.

5. Uzlabosies miega kvalitāte

Pensilvānijas Universitātes veiktā pētījumā atklājās, ka pat neliels svara zudums var uzlabot miegu. Tas nozīmē, ka jums būs vairāk enerģijas un labāks garastāvoklis!

6. Var tikt zaudēts ūdens

Šis punkts gan atkarīgs no tā, kā tiek mainīti uztura paradumi. "Ja ievērojami samazināsiet ogļhidrātu daudzumu, tad daļa no svara, ko zaudēsiet, būs ūdens, jo organisms ogļhidrātus kopā ar ūdeni uzkrāj muskuļos. Tomēr, ja mēreni pielāgosiet savu uzturu un stingri neierobežosiet kalorijas vai ogļhidrātus, jums būs lielāka iespēja zaudēt ķermeņa taukus,” skaidro Dr. Maiks Rouzels.

7. Asinsspiediens var pazemināties

Ja ir liekais svars, sirdij ir jāstrādā smagāk, lai sūknētu asinis, un tas var nozīmēt paaugstinātu asinsspiedienu.