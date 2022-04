Kā portālam Jauns.lv stāsta BKUS pārstāve Dace Zaldāte- Rozentāle, pacientu plūsma Bērnu slimnīcas Neatliekamās palīdzības un observācijas nodaļā ir liela, vidēji pēc palīdzības vēršas ap 200 bērniem diennaktī, un vēl lielāka intensitāte ir vērojama nedēļas nogalēs un pirmdienās.

“Pirms pandēmijas, aprīļa un maija mēnešos, ierasti bērni slimoja vairāk, taču šobrīd saslimšanas gadījumu skaita pieaugums varētu būt skaidrojams arī ar Covid-19 pandēmijas radītajām sekām. Bērni ilgstoši ir ievērojami mazāk saskārušies ar dažādiem vīrusiem un baktērijām, jo savā ikdienā mēs visi būtiski samazinājām gan socializēšanos, gan ļoti rūpīgi ievērojām roku higiēnas prasības. Tā rezultātā šobrīd, kad sabiedrībā ir samazināti piesardzības pasākumi, varam redzēt dažādu saslimšanu strauju pieaugumu, par ko pēdējā gada laikā dažādās starptautiskās publikācijās brīdināja citu valstu ārsti,” teic BKUS pārstāve.

Pēdējo nedēļu laikā vairāk esot novērojamas saslimšanas dažādu vēdera vīrusu dēļ, tāpat bērni ierodas slimnīcā ar paaugstinātu temperatūru un citām bērniem raksturīgām saslimšanas pazīmēm. Teju divām trešdaļām pacientu nav nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība un stacionēšana, tādēļ viņi turpina ārstēšanos mājās ģimenes ārsta uzraudzībā.

“Periodiski pacientiem, kuru dzīvība un veselība nav apdraudēta, ir jārēķinās ar ilgāku gaidīšanas laiku līdz ārsta apskatei, tāpēc aicinām pirms došanās uz slimnīcu saņemt pirmos ieteikumus, sazinoties ar mūsu pediatru telefoniski darba dienās no 8.00 līdz 17.00 pa tālr. 80708866, bet darba dienās no plkst. 20.00 līdz 8.00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 pa tālr. 26112887,” uzsver Zaldāte-Rozentāle.

Tāpat palīdzību vienkāršāku saslimšanu vai ilgstošu sūdzību gadījumos var saņemt pie ģimenes ārsta vai poliklīnikas dežūrārsta.

Jau ziņojām, ka mazo pacientu vecāki tiek aicināti atcerēties, ka palīdzība nekavējoties tiek sniegta veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās. Citiem pacientiem lielākas pacientu plūsmas dēļ var būt jāgaida ilgu laiku, pat vairākas stundas.

Ja tomēr ir jādodas uz Neatliekamās palīdzības un observācijas nodaļu, mazo pacientu vecākiem jāatceras paņemt līdzi dzeramo ūdeni, uzkodas sev un bērnam, maiņas apavus, drēbes, bērna mīļāko rotaļlietu vai ko citu, kas palīdzēs patīkamāk pavadīt laiku slimnīcā.