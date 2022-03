90% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju pēdējā gada laikā izjutuši trauksmi

“Trauksmes klātbūtne mūsu ikdienā ieilgst. Svarīgi, lai trauksmes skartie iedzīvotāji pārrunā tās iemeslus ar tuvajiem, dodas dabā, lasa, velta laiku dažādiem hobijiem, aktīvi sporto. Domājams, ka daļa vienkārši paļaujas uz to, ka trauksme mazināsies pati no sevis, taču svarīgi apzināties, ka ir situācijas, kad ir jāvēršas pie speciālistiem. Satraucošāks ir pieļāvums, ka daļa trauksmi mazinājusi, lietojot alkoholu, kura patēriņa pieaugumu Latvijā apliecinājuši vairāki avoti,” norāda farmaceits Vadims Brižaņs.

Kopumā 90% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka trauksmi pēdējā gadā ir izjutuši. Uz jautājumu: “Vai pēdējā gada laikā esat lietojis kādus aptiekas produktus trauksmes mazināšanai?”, izvēloties vairākus atbilžu variantus, 58% norādījuši, ka nav lietojuši aptiekas produktus trauksmes mazināšanai, bet tikai 10%, ka trauksmi nav izjutuši.

To, kuri trauksmes mazināšanai pēdējā gada laikā ir lietojuši ārsta norādītus medikamentus, visvairāk ir vecuma grupā no 60-74 gadiem. Savukārt uztura bagātinātājiem ar nomierinošu iedarbību visbiežāk priekšroku devuši iedzīvotāji vecumā no 40-49 gadiem. Dabiskas izcelsmes preparāti vismazāk izmantoti trauksmes mazināšanai, un nevienā vecumā grupā pozitīvi atbildējušo uz jautājumu nebija vairāk par 10%. “Mēness aptiekas” rīkotās aptaujas dalībnieki nav nosaukuši kādus citus līdzekļus, kurus būtu izmantojuši trauksmes mazināšanai bez jau iepriekšminētajiem.

Kurzemē un Pierīgā iedzīvotāji pēdējā gada laikā salīdzinājumā ar citiem reģioniem jutušies salīdzinoši mierīgāk. Piemēram, Kurzemē to, kuri nav pēdējā gada laikā izjutuši trauksmi, ir pat divas reizes vairāk nekā Latgalē, Zemgalē, Vidzemē un Rīgā. Starp tiem, kuri norādījuši, ka nav pēdējā gada laikā izjutuši trauksmi, visvairāk – 21% ir bezdarbnieki, studenti – 15%, un pensionāri, kā arī pašnodarbinātie – 13%.