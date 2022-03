Saule pavasarī var būt īpaši viltīga - divas kļūdas, ko vairums pieļauj, lietojot saules aizsargkrēmus

Kāpēc aizsardzība no saules stariem ir nepieciešama arī agrā pavasarī un mākoņainās dienās, kā izvēlēties sev piemērotāko aizsarglīdzekli un kā to pareizi lietot? Konsultē BENU Aptiekas skaistuma konsultante Amanda Dārziņa.

Lai arī visintensīvākie saules stari ir vasarā, tie mūs sasniedz un ietekmē visos gadalaikos. Jāņem vērā, ka ultravioletie (UV) stari zemi sasniedz arī drūmā un mākoņainā laikā, ne vien saulainajās dienās. Turklāt saule pavasarī var būt īpaši viltīga un radīt kaitējumu mūsu ādai. Siltākā laikā, kad ādu sedz mazāk apģērba un vairāk uzturamies ārā, saule mēdz iedarboties uz ādu pat vairākas stundas no vietas. Visvairāk visa gada garumā ar saules stariem saskaras mūsu sejas āda. Tāpēc visvairāk ir jādomā par sejas ādas aizsardzību, lai pasargātu to no UV staru negatīvās ietekmes, kas var veicināt ādas novecošanos, pigmentācijas veidošanos, sausu ādu, izsitumus, kā arī paaugstināt ādas saslimšanu risku.

Kā izvēlēties piemērotāko?

Izvēloties saules aizsargkosmētiku, tā jāpiemeklē atbilstoši savam ādas tipam, stāsta A. Dārziņa. Jāpievērš uzmanība, lai līdzeklis ādu pasargātu gan no UVA, gan UVB staru ietekmes. Piemēram, ja āda ir jutīga, ir jāizvēlas aizsargkrēms ar aizsardzības faktoru SPF 50+, lai nodrošinātu visaugstāko aizsardzību, kā arī samazinātu ādas vēža risku. Arī bērniem ir jānodrošina optimālā aizsardzība, kas ir piemērota viņu maigajai un jutīgajai ādai. Optimālais saules aizsargfaktors bērnu ādai ir SPF 50.

Saules aizsarglīdzekļi ir jālieto visu gadu. Tā, piemēram, ziemā var lietot tādus aizsarglīdzekļus ar SPF 10-20, savukārt siltajos mēnešos ir jālieto saules aizsarglīdzekļi ar SPF 30-50. Tāpat, jo gaišāka ir jūsu āda, jo lielāks SPF aizsardzības faktors ir jāizvēlas.

Kad ir atrasts piemērotākais SPF, ir jāsaprot, kāda produkta konsistence ir piemērotākā jūsu ādas tipam:

taukaina, kombinēta vai normāla āda – krēmgels, fluīds, pieniņš;

sausa āda – krēms, kas būs gan mitrinošs, gan barojošs;

jutīga āda – pieniņš, losjons;

nobriedusi āda – krēms, gels, pieniņš.

Pievērsiet uzmanību aizsarglīdzekļa derīguma termiņam – cik ilgi tas saglabā savas aizsargspējas pēc atvēršanas. Varbūt līdzeklis pēc ilgākas uzglabāšanas atvērtā veidā vairs nav derīgs un ir jāsarūpē jauns! Turklāt saules aizsargkrēms nav vienīgais produkts, par kuru jāatceras. Laikam kļūstot arvien saulainākam, jāatceras par papildu ādas mitrināšanu un nomierināšanu, neļaujot tai saules ietekmē novecot.

Atcerieties, ka bez saules aizsargkrēma saulē drīkst uzturēties apmēram 10-15 minūtes, taču arī tas ir atkarīgs no mūsu ādas fototipa. Neaizmirstiet arī par saulessargiem un cepurēm!

Pareiza lietošana

Lai saules aizsarglīdzekļu iedarbība būtu pilnvērtīga, tie ir jālieto pareizi. Saules aizsarglīdzeklis ir jāuzklāj 15 minūtes pēc ikdienas krēma uzsūkšanās. Ja vēlaties izmantot arī dekoratīvo kosmētiku, būtu vēlams nogaidīt vēl 15 minūtes. Tādā veidā netiks izjauktas ne dienas krēma, ne saules aizsargkrēma funkcijas. Ja dienas krēms jau satur saules aizsargfaktoru, tas nenozīmē, ka jums nebūtu jālieto saules aizsarglīdzekļi. Savukārt, lai atjaunotu ādas aizsardzību dienas laikā, virs dekoratīvās kosmētikas var lietot arī speciālus aerosolus. Atcerieties – saules aizsardzība ir jāatjauno ik pēc divām-trim stundām!

Saudzējiet un aizsargājiet savu ādu!