Pētniekus uztrauc viena paracetamola sastāvdaļa, kas var palielināt sirds slimību risku

Informācijas trūkums var novest pie tā, ka cilvēki, kuri ikdienā bieži izmanto šīs pretsāpju zāles, varētu pārsniegt dienā ieteicamo sāls daudzumu. Lai gan lielākā daļa paracetamola formu nesatur nātriju, eksperti iesaka tiem, kas to satur, uz iepakojuma izvietot brīdinājumu par ietekmi uz veselību.

Profesors Čao Dzens no Centrālās Dienvidu universitātes Čangšā, Ķīnā, kurš vadīja pētījumu, uzskata, ka ārstiem vienmēr vajadzētu izrakstīt paracetamola formas bez sāls, lai samazinātu riskus.

Profesors Zengs piebilda: "Mūsu rezultāti liecina, ka ir jāpārskata putojošā un šķīstošā paracetamola drošības profils."

Pētījums publicēts “European Heart Journal”. Pētnieki aplūkoja 300 000 pacientu vecumā no 60 līdz 90 gadiem, no kuriem pusei bija augsts asinsspiediens. Daži no viņiem ikdienā lietoja nātrija saturošu paracetamolu.

Starp cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, kuri vienu gadu lietoja paracetamolu ar nātriju, sirds mazspējas vai insulta risks paaugstinājās par 5,6%.