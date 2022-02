Sākotnēji ģimenes ārsts sievietei izrakstījis steroīdu krēmu, lai atvieglotu ādas stāvokli, un nosūtījis pie dermatologa, kur atklājusies patiesā diagnoze. Neizturama nieze un sāpīgi, čūlaini izsitumi Fionu pavadījuši visu grūtniecības laiku, taču stāvolis pasliktinājies pēc dzemdībām.

“Kad man atklāja diagnozi, es biju šokēta, tas ir tik rets stāvoklis. Es tiešām cerēju, ka ārsti ir kļūdījušies,” stāsta Fiona. Sieviete ir divu bērnu māmiņa un pirmā grūtniecība noritējusi bez sarežģījumiem. “Manam dēlam noteikti ir gēns no viņa tēva, ko mana meita saņēma no manis, jo pirmajā grūtniecībā viss noritēja normāli. Kaut kas no tēva DNS liek placentai sākt uzbrukt proteīnam, kas atrodas arī ādā, vienkāršiem vārdiem sakot – mans ķermenis sāka uzbrukt pats sev,” skaidro Fiona.

Zinot, ka stāvoklis, visticamāk, atkārtosies turpmākajās grūtniecībās, viņa un viņas vīrs Vorens ir nolēmuši vairs neradīt bērnus.

Viņa sacīja: "Tas mani attur no atkārtotas grūtniecības, jo īpaši tāpēc, ka pētījumi liecina, ka stāvoklis var izpausties sliktāk, un es nedomāju, ka es to varētu izturēt vēlreiz, pat ar steroīdiem nē." Lai gan lielākā daļa sāpīgo izsitumu ir pazuduši, Fiona atklāja, ka stāvokli pasliktina atsevišķi hormoni, tāpēc nelielus uzliesmojumus iespējams piedzīvot katrā menstruālajā ciklā.

Pemfigoīda gestācija ir ļoti rets stāvoklis, kas skar 1 no 50 000 sievietēm. Autoimūns stāvoklis, kad imūnsistēma uzbrūk cilvēka paša ādai izpaužas, kā intensīvi niezoši nātrenes veida izsitumi, kas attīstās uz vēdera, augšstilbiem, plaukstām un pēdām. Slimība parasti izpaužas otrajā vai trešajā trimestrī vai tūlīt pēc dzemdībām.