Pārtika, ko ikdienā patērējam, ietekmē mūsu veselību visa mūža garumā un nekad nav par vēlu veikt uzlabojumus ikdienas paradumos.

Bergenas universitātes, Norvēģijā pētnieki secinājuši, ka izmainot uztura paradumus uz veselīgākiem, dzīvildzi iespējams pagarināt pat par 13 gadiem. Pētījuma autori uzsver, ka izpratne par dažādu pārtikas grupu ietekmi uz veselību varētu uzlabot jebkura cilvēka iespējas uz ilgāku mūžu.

1. Ēdiet pākšaugus

Pākšaugi ir bagātīgs šķiedrvielu avots, ko lielākā daļa cilvēku pienācīgi nenovērtē. Šķiedrvielu iekļaušana uzturā saistīta ar mazāku sirds slimību, insulta, 2. tipa cukura diabēta un zarnu vēža risku.

2. Pilngraudu graudi

Pilngraudu iekļaušana uzturā palīdz saglabāt veselību un samazināt daudzu izplatītu slimību risku. Veseli graudi nodrošina neaizstājamās taukskābes, antioksidantus un mikroelementus, piemēram, varu un magniju. Viss, kas jādara – jānomaina parastie rīsi vai makaroni uz pilngraudu.

3. Vairāk riekstu

Palielinot riekstu patēriņu ikdienā, dzīvildze varētu palielināties par diviem gadiem, secinājuši norvēģu pētnieki. Neliela sauju riekstu satur desmitiem svarīgu uzturvielu, piemēram, selēnu, magniju, kalciju un labos taukus. Pētījumi liecina, ka riekstu ēšana nāk par labu sirdij, palīdzot samazināt holesterīna līmeni un uzturēt veselīgu svaru.

4. Mazāk sarkanās gaļas

Ikdienā patērējot daudz sarkanās gaļas, palielinās zarnu vēža risks, secināts pētījumā. Zarnu vēzis ir otrs izplatītākais vēža nāves cēlonis Apvienotajā Karalistē, katru gadu nogalinot 16 600 cilvēku. Taču nevajag pilnībā atteikties no lazanjas vai svētdienas cepeša, jo sarkanā gaļa joprojām ir pilna ar vitamīniem un minerālvielām, kas ir daļa no sabalansēta uztura. Vienīgais ekspertu ieteikums – patērēt to ar mēru.

5. Pārstrādāta gaļa

Desa, cīsiņi, šķiņķis pavisam noteikti nenāks par labu veselībai. Pētnieki uzsver, ka dienā nevajadzētu apēst vairāk par 70g šāda veida gaļas izstrādājumu.