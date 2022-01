Septiņas lietas, kas var novest pie ausu problēmām, pat vājdzirdības

“Lai rūpētos par dzirdes saglabāšanu, ir svarīgi ne tikai ievērot ausu higiēnu, pareizi tīrot ausis un neaizraujoties ar pārlieku lielu centību, bet arī sekot līdzi vispārējam veselības stāvoklim un stiprināt imunitāti, tādējādi samazinot saaukstēšanās un augšējo elpošanas ceļu saslimšanas risku, kas var izraisīt arī ausu iekaisumu. Vienlaikus daudzi cilvēki neapzinās, ka dzirdes problēmas var izraisīt arī nepareiza sēdoša darba poza, kā arī skaļa mūzikas klausīšanās austiņās. Ņemot vērā, ka skaļa mūzikas klausīšanās austiņās ir populāra jauniešu vidū, vecākiem noteikti būtu jāpievērš uzmanība, cik skaļu mūziku jaunieši šādā veidā klausās un cik ilgi dienā to dara, lai šī izklaide vai vaļasprieks nekaitētu veselībai”, norāda farmaceite Mārīte Šukele.

Septiņi galvenie faktori, kas var ietekmēt dzirdi, un kā rīkoties pareizi, lai saglabātu labu dzirdi mūža garumā:

1. Ausu higiēna

Auss ejā atrodas ādas dziedzerīši, kas izstrādā sēru, kam piemīt ļoti svarīga aizsargfunkcija. Sērs ne tikai iznīcina mikrobus un aizkavē to vairošanos, bet darbojas arī kā siltuma un hidroizolācija, tādēļ pārlieku liela centība iztīrīt sēru no ausīm var novest pie ausu iekaisuma. Ja pēc peldes vai dušas ausī ir džinkstoņa vai auss ir aizkritusi, iespējams izveidojies sēra korķis, kas mitrumā piebriest un rada dzirdes traucējumus. To nekādi nevajadzētu mēģināt dabūt laukā ar asiem priekšmetiem vai vates kociņiem, jo tie var bojāt ausu kanālus un bungādiņu, un sēra korķis var tikt iestumts vēl dziļāk ausī. Palīdzēt var aptiekā nopērkami pilieni – eļļiņa sēra korķu mīkstināšanai. Ja tas nepalīdz, jādodas pie ārsta!

2. Ausu siltums gada aukstajā sezonā

Lai izvairītos no dažādiem auss iekaisumiem, ausīm ir jānodrošina siltums, tādēļ aukstā laikā ieteicams nēsāt cepuri vai kādu citu galvassegu, kas apsedz ausis.

3. Sezonālie vīrusi ar augšējo elpošanas ceļu infekcijām arī var būt ausīm bīstami

Visbiežākā komplikācija šajā gadījumā ir vidusauss iekaisums. Iesnu dēļ tiek nosprostots kanāls, kas savieno aizdeguni ar vidusauss dobumu un rodas labvēlīga vide baktērijām, kas tur iekļuvušas. Rezultātā pasliktinās dzirde, pastiprinās sāpes ausī. Lai nerastos komplikācijas, arī vismazāko saslimšanu nevajadzētu atstāt bez ievērības, labāk palikt mājās, izveseļoties un tikai tad doties ierastajās ikdienas gaitās.

4. Sēdošs darbs un nepareiza darba poza

Sēžot nepareizā pozā, tiek pārslogota kakla un plecu daļa, var rasties problēmas kakla skriemeļos un tiek traucēta asins apgāde nervu receptoriem iekšējā ausī. Rezultātā var rasties troksnis ausīs un pat attīstīties dzirdes traucējumi. Cilvēkiem, kuriem visa diena jāpavada, strādājot pie datora, svarīgi ierīkot ērtu, ergonomisku darba vietu. Profilaktiski pārtraukumos ieteicams veikt vingrinājumus, kas palīdz atvieglot muskuļu spriedzi.

5. Troksnis – viens no galvenajiem cēloņiem iegūtām dzirdes problēmām

Atrašanās trokšņainā vidē var bojāt dzirdes nervu receptorus. Ja tā ir bijusi īslaicīga dzirdes nervu šūnu pārslodze, piemēram, koncerta apmeklējums, dzirde pakāpeniski atjaunojas, bet, ja cilvēks ilgstoši, vairāku gadu garumā, tiek pakļauts paaugstinātam trokšņa līmenim, attīstās vājdzirdība.

Sākumā parādās simptomi, kuriem parasti nepievērš uzmanību – apgrūtināta ikdienas sadzīves skaņu uztvere, piemēram, normālā skaļumā skanoša radio sadzirdēšana, bet ar laiku rodas grūtības saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Pirmās tiek bojātas tās šūnas, kuras atbild par spalgu skaņu – ar frekvenci tuvu 4000 Hz uztveršanu, pēc tam pakāpeniski pazeminās arī citu frekvenču skaņu uztvere. Tādēļ nav ieteicama skaļas mūzikas klausīšanās, bet, strādājot trokšņainā vidē, jālieto ausu aizbāžņi vai austiņas, kas slāpē skaņu.

6. Austiņu lietošana, klausoties skaļu mūziku

Austiņu lietošana ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc rodas dzirdes traucējumi. Ļoti svarīgi ir izvēlēties dzirdei saudzīgu skaļumu. Cilvēka dzirdei droša skaņa ir no 40 līdz 60 decibeliem. Vidēja skaļuma skaņu, kuras intensitāte ir 85 decibeli, var klausīties vairākas stundas bez pārtraukuma, taču, ja intensitāte ir augstāka, tas vairs nav droši. Pilnas jaudas skaļumu 100–105 decibeli austiņās var klausīties vien 10 minūtes. Arī austiņu izvēlei ir nozīme. Labāk izvēlēties tādas austiņas, kas ir uzliekamas virsū ausīm, jo tās mazāk iespaido dzirdi. Viskaitīgākās ir ausī ievietojamās austiņas, jo skaņa tiek tieši novadīta auss kanālā, kā rezultātā cilvēks nedzird apkārtējās skaņas un attiecīgi nevar pilnvērtīgi orientēties apkārt notiekošajā. Pēc mūzikas klausīšanās austiņās vajadzētu ievērot atpūtas mirkli klusumā.

7. Dzirde pasliktinās arī novecošanās rezultātā

Vairumā gadījumu dzirdes pasliktināšanos izraisa ateroskleroze, kad asinsvadi vairs nav tik elastīgi, līdz ar to samazinās asins piegāde iekšējai ausij. Asinsrites traucējumu dēļ tiek bojātas dzirdes nerva šūnas. Ja nervu šūnas ir gājušas bojā, tās atjaunot vairs nav iespējams, taču ir iespējams attālināt šī procesa progresēšanu, jau laikus rūpējoties par asinsvadu veselību, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus.

“Jebkuras ar dzirdes traucējumiem saistītas sūdzības nedrīkst atstāt bez ievērības, jo vilcināšanās tikai samazina iespēju atgūt normālu dzirdi. Ja ausī pēkšņi parādās troksnis, jūtamas sāpes, auss ir aizlikta un šie simptomi nepāriet diennakts laikā, noteikti nepieciešama ārsta konsultācija”, norāda farmaceite Mārīte Šukele.