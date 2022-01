Lai gan pētnieki uzsver, ka nepieciešams ieguldīt vairāk laika un darba, lai izpētītu patiesos atkārtotās inficēšanās gadījumus, pētījums iezīmējis skaidru tendenci, kurām iedzīvotāju grupām ir lielāka iespēja inficēties atkārtoti. Tie ir veselības aprūpes darbinieki un ģimenes ar bērniem, secinājuši pētnieki.

Pētījumā pārbaudīti vairāk nekā divi miljoni cilvēku. Divi no katriem trim (65%) inficētajiem brīvprātīgajiem apgalvoja, ka viņiem jau iepriekš ir bijis pozitīvs Covid tests.

Pagaidām nav skaidrs, cik no brīvprātīgajiem, kuriem uzrādījās pozitīvs tests, bija pilnībā vakcinēti, taču dati no dažādām pasaules valstīm rāda, ka divu vakcīnu aizsardzība pret inficēšanos ar omikrona variantu ir minimāla, tomēr tā aizsargā no smagas slimības gaitas.

Apvienotās Karalistes Veselības drošības aģentūras izpilddirektore Dženija Harisa sacīja, ka, lai gan vakcīnas 100% nespēj pasargāt no inficēšanās, tās dara lielisku darbu, lai pasargātu dzīvības.

"Vakcinācija joprojām ir labākais veids, kā pasargāt sevi no smagas slimības gaitas un hospitalizācijas. Es aicinu ikvienu, kas to nav izdarījis, pēc iespējas ātrāk saņemt primāro vakcīnu un revakcinācijas devu," viņa sacīja.