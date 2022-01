Neatliekamās palīdzības ārste un Džordža Vašingtona Universitātes Sabiedrības veselības institūta direktore Liana Vīna CNN stāsta: “Tik daudz vecāku varēja atviegloti nopūsties, kad tika apstiprinātas vakcīnas bērniem no piecu gadu vecuma. Taču šobrīd mēs atrodamies vīrusa epicentrā, ar ārkārtīgi lipīgu Covid-19 paveidu un mums nav opciju, kā pasargāt pašus mazākos bērnus. Statistikas dati jau vairākkārt ir pierādījuši, ka šis pandēmijas vilnis ir viens no bīstamākajiem tieši maziem bērniem, kuri turpina inficēties ar omikrona paveidu masveidā.”.

Daktere uzsver, ka viņa nav noraizējusies tikai par Covid-19 ietekmi uz sabiedrības veselību un slimnīcu noslodzi, bet arī to, kā pandēmija ietekmē mazu bērnu vecākus no psiholoģiskā aspekta. “Man ir divi bērni – četrus un divus gadus veci, viņi nav redzējuši citus cilvēkus, izņemot tuvākos ģimenes locekļus, jau teju divus gadus. Mēs ievērojam un turpināsim ievērot visus iespējamos piesardzības pasākumus, taču tāpat nevaram būt 100% droši, ka pasargāsim savus bērnus no omikrona,” teic Vīna.

Lai gan dati ir pierādījuši, ka omikrona paveids izraisa mazāk smagu slimības gaitu, tas ir ļoti lipīgs. Lielais infekciju skaits nozīmē, ka inficēsies arvien vairāk bērnu. Saskaņā ar Amerikas Pediatrijas akadēmijas un Bērnu slimnīcu asociācijas datiem, janvāra pirmajā nedēļā ASV ziņots par vairāk nekā 580 000 pozitīvu Covid-19 gadījumu bērnu vidū. Tas ir par 78% vairāk nekā decembra izskaņā.

Šķiet, ka palīdzība bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem, drīzumā netiks sniegta. Pfizer ir izstrādājis vakcīnu bērniem vecumā no 2 līdz 4 gadiem, taču uzņēmuma amatpersonas pagājušajā mēnesī paziņoja, ka divas 3 mikrogramu injekcijas devas nenodrošina tik lielu aizsardzību, kā viņi cerēja.