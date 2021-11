"Dzīt nost" vai nē jeb ieteikumi, kā rīkoties paaugstinātas temperatūras gadījumā

Paaugstināta temperatūra parasti ir no 37 grādiem pēc Celsija un uz augšu. Tā ir svarīga organisma aizsargreakcija un pirmā pazīme, kas norāda, ka cilvēka imūnsistēma cīnās ar bakteriālu, vīrusa vai kādu citu infekciju.

Temperatūra, kuras gadījumā ir ieteicams lietot temperatūru mazinošos līdzekļus, ir sākot no 38,5oC. Paaugstinātu temperatūru mēdz papildināt arī citi simptomi, piemēram, galvassāpes, apetītes zudums, bezspēks un izteikts nogurums, kaulu laušana un muskuļu sāpes. Temperatūra var parādīties arī situācijās, kas nav saistītas ar saslimšanu, piemēram, zobu šķilšanās laikā, menstruāciju laikā vai pēc pārkaršanas pirtī. Katrs cilvēks temperatūras svārstības izjūt ļoti individuāli. Kamēr kāds pie nedaudz paaugstinātas temperatūras var justies labi, tikmēr kādam citam būs pilnīgs bezspēks un vēlme visu laiku pavadīt gultā.

Ieteikumi paaugstinātas temperatūras gadījumā

Dzer daudz šķidrumus

Kad ķermenis cīnās ar paaugstinātu temperatūru, notiek svīšana – ķermenis atvēsina sevi un izdala visas nevajadzīgās vielas no organisma gan caur urīnu, gan elpošanu. Ņemot vērā, ka šķidrums pastiprināti tiek izvadīts no organisma, to ir nepieciešams uzņemt atpakaļ pietiekamā daudzumā. To var darīt dzerot ūdeni, dažādas tējas, piemēram, aveņu, ingvera, upeņu, pelašķu, kumelīšu, liepziedu, kā arī siltos dzērienus.

Bērniem paaugstinātas temperatūras gadījumā nav vēlmes dzert ūdeni vai zāļu tējas, tāpēc ieteicams piedāvāt suliņas vai saldās limonādes, kas dos papildu enerģiju un nodrošinās ar nepieciešamo šķidrumu.

Medikamentu lietošanas specifika

Katra mājas aptieciņā ir jābūt vismaz dažiem temperatūru mazinošajiem līdzekļiem. Starp tiem var būt ibuprofēns, kas mazina sāpes, temperatūru un iekaisumu, vai arī paracetamols, kas vairāk piemērots tikai sāpju un temperatūras mazināšanai. Šiem medikamentiem nedrīkst pārsniegt lietošanas biežumu – tos var lietot ar 6 līdz 8 stundu intervālu.

Paracetamola lietošanas gadījumā jāpievērš uzmanība citiem saaukstēšanās medikamentiem, kas tiek lietoti, jo to sastāvā arī var būt šī aktīvā viela.

Tā rezultātā var notikt medikamentu pārdozēšana, kas var radīt aknu bojājumus.

Farmaceite atgādina, ka paaugstinātas temperatūras gadījumā nevajadzētu aizrauties ar karstajiem dzērieniem, kas nosit temperatūru, jo būtiski ir ļaut organismam pašam ar to cīnīties un uzveikt tajā esošos vīrusus un baktērijas.

Par piemērotākajiem temperatūru mazinošajiem līdzekļiem un to savienojamību ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Lai efektīvi uzņemtu medikamentus, tie ir pieejami dažādās formās, kas ir individuāli piemērotas dažādām vecumu grupām:

zīdaiņiem tās ir paracetamola svecītes jeb supozitoriji, kas paredzēti ievadei taisnajā zarnā un mazinās drudzi, paaugstinātu temperatūru virs 38 o C. Šī medikamentu lietošanas forma zīdaiņiem ir piemērotākā, jo vielas ātrāk uzsūcas un iedarbojas;

C. Šī medikamentu lietošanas forma zīdaiņiem ir piemērotākā, jo vielas ātrāk uzsūcas un iedarbojas; mazākajiem slimniekiem ir sīrupi un pilieni, kuriem mēdz būt arī speciālas garšas, piemēram, apelsīnu. Bērniem medikamenti šķidrās formās ir piemērotāki, jo tie ātrāk iedarbojas un tos ir vieglāk iedot, jo to iepakojumā ir speciālas špricītes, mērkarotes vai mērglāzes, kas palīdz dozēt piemērotās devas bērniem.

pieaugušajiem medikamenti arī ir pieejami šķidrās formās, taču visbiežāk – kapsulu vai tablešu formātā;

senioriem ir tieši tādas pašas formas kā pieaugušajiem, taču tiem, kuriem ir norīšanas problēmas, aptiekās var iegādāties tablešu dalītājus, kas tabletes sadalīs mazākās devās.

Tāpat nedrīkst aizmirst, ka jebkāda veida medikamentus un uztura bagātinātājus drīkst uzņemt tikai, pa virsu uzdzerot glāzi negāzēta ūdens.

Citi dzērieni, piemēram, piens vai greipfrūtu sula var kairināt kuņģi. Savukārt medikamentu lietošana kopā ar alkoholu vai kofeīnu saturošajiem dzērieniem var mainīt to darbību un izraisīt nevēlamu efektu.

Lieto C vitamīnu

C vitamīns saaukstēšanās periodā ir jāuzņem no viena līdz diviem gramiem, jo tas veicina normālu imūnsistēmas darbību. Ja C vitamīnu neizdodas uzņemt pietiekamā daudzumā ar uzturu, ieteicams lietot uztura bagātinātājus dažādās formās – šķīstošās tabletes, kapsulas vai pulveri. Cilvēkiem, kuriem ir kairināts kuņģis, C vitamīnu ieteicams uzņemt kapsulās kopā ar ēdienu.

Ieturi vieglas un spēcinošas maltītes

Svarīgi, ka maltītes ir vieglas, bet tajā pašā laikā spēcinošas. Tās var būt dažādas putras, vieglas buljona zupas, dabīgie cukuri, piemēram, dažādi augļi.

Ieteicams izvairīties no ceptiem, marinētiem, trekniem pārtikas produktiem, kā arī dažādiem saldumiem, piemēram, kūkām un saldajām maizītēm.

Šādi pārtikas produkti var barot baktērijas un vīrusus, tādā veidā apgrūtinot organisma cīņu ar nevēlamajiem viesiem.

Neizturies vieglprātīgi pret savu veselību

Tad, kad ir paaugstināta temperatūra, būtiski regulāri mērīt temperatūru un sekot līdzi tās izmaiņām un tam, cik ilgi tā saglabājas. Aptiekās ir pieejami dažādi termometri – sākot ar parastajiem termometriem, ko liekam padusē un beidzot ar infrasarkanajiem, kuriem ir dažādi lietošanas režīmi. Ar tiem var mērīt gan telpu, gan ķermeņa, kā arī dažādu šķidrumu temperatūru.

Parasti saaukstēšanās, ko papildina dažādi simptomi, tai skaitā paaugstināta temperatūra, ilgst 7 līdz 10 dienas. Ja temperatūra nekrītas pēc 3 līdz 5 dienām un ir lietoti temperatūru mazinošie līdzekļi, obligāti ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāinformē par situāciju, pašsajūtu un lietotajiem medikamentiem. Paaugstināta temperatūra ilgtermiņā var būt pirmais un pats svarīgākais simptoms, kas liecina, ka organismā ir nopietns iekaisuma process, kas var attīstīties kādā nopietnā saslimšanā.

Tāpat ieteicams rūpīgi izvērtēt tautas medicīnu izmantošanu praksē, iepriekš konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu.