Sausas un sprēgājošas lūpas - ko darīt?

Kas jāņem vērā?

Lūpas ir viena no tām ķermeņa daļām, kas ir vismazāk pasargāta no ārējās vides ietekmes. Atšķirībā no pārējās ādas, lūpu ādai nav ne sviedru, ne tauku dziedzeru, kā arī tajā nav atrodami melanocīti, līdz ar to lūpu ādai nav dabisko aizsargmehānismu, kā sevi pasargāt, skaidro Graudiņa.

Rudens un ziema ir tas laiks, kad nelabvēlīgi vides apstākļi lūpu ādai ir gan iekštelpās, gan ārpusē. Iekštelpās ir ļoti sauss gaiss, ko rada apkure. Ņemot vērā to, ka lūpu āda ir ļoti plāna, ar izteikti tuviem kapilāriem, no tās apkures sezonā intensīvāk tiek zaudēts ūdens, kas pastiprina lūpu izžūšanu. Tā kā lūpas pašas par sevi ir ļoti jutīgas un uz tām nav tauku dziedzeru, tās sevi nespēj pasargāt no aukstā, mitrā un vējainā laika. Aukstajā laikā asinsvadi lūpās sašaurinās un līdz ar to lūpu āda vairs nesaņem visas sev nepieciešamās barības vielas, kas pastiprina to, ka lūpas kļūst sausākas un raupjākas.

Padomi lūpu kopšanai ikdienā

Lai izvairītos no tā, ka lūpu āda kļūst sausa un sāk sprēgāt, ieteicams izmantot piemērotus kopšanas līdzekļus, kā arī pievērst uzmanību saviem ikdienas paradumiem un uzturam.

Pievērs uzmanību savam uzturam! Lai ikdienā lūpas būtu veselīgas, ir jālieto pietiekošs ūdens daudzums, savā diētā jāiekļauj ēdieni, kas ir bagāti ar A un E vitamīnu, kā arī jāpievērš uzmanība savam uzturam, jo lūpu sausuma provocētājs var būt, piemēram, sāļš, ass ēdiens, augļi ar augstu skābju saturu (citrusaugļi, āboli).

Lai ikdienā lūpas būtu veselīgas, ir jālieto pietiekošs ūdens daudzums, savā diētā jāiekļauj ēdieni, kas ir bagāti ar A un E vitamīnu, kā arī jāpievērš uzmanība savam uzturam, jo lūpu sausuma provocētājs var būt, piemēram, sāļš, ass ēdiens, augļi ar augstu skābju saturu (citrusaugļi, āboli). Vitamīni veselībai un skaistumam! Ja ar uzturu neizdodas uzņemt pietiekami daudz A un E vitamīnu, tos var lietot papildus uztura bagātinātāju veidā. Šos vitamīnus var lietot arī ārīgi, uzklājot tiešā veidā uz lūpām vai iejaucot tos krēmā. Ja izteikti sprēgā tieši lūpu kaktiņi, tad savu uzturu vajadzētu papildināt ar vitamīnu B2.

Ja ar uzturu neizdodas uzņemt pietiekami daudz A un E vitamīnu, tos var lietot papildus uztura bagātinātāju veidā. Šos vitamīnus var lietot arī ārīgi, uzklājot tiešā veidā uz lūpām vai iejaucot tos krēmā. Ja izteikti sprēgā tieši lūpu kaktiņi, tad savu uzturu vajadzētu papildināt ar vitamīnu B2. Izvēlies piemērotus lūpu kopšanas līdzekļus! Dodoties ārpus telpām, neaizmirsti pasargāt lūpu ādu un uzklāt barojošu lūpu balzamu, kas pasargās lūpas no nelabvēlīgajiem laikapstākļiem. Savukārt atrodoties telpās, jāizvēlas mitrinoši lūpu balzami vai zīmuļi, kas mazinātu apkures radītā sausā gaisa ietekmi uz lūpām.

Dodoties ārpus telpām, neaizmirsti pasargāt lūpu ādu un uzklāt barojošu lūpu balzamu, kas pasargās lūpas no nelabvēlīgajiem laikapstākļiem. Savukārt atrodoties telpās, jāizvēlas mitrinoši lūpu balzami vai zīmuļi, kas mazinātu apkures radītā sausā gaisa ietekmi uz lūpām. Atbrīvojies no nevajadzīgiem paradumiem! Lai izvairītos no lūpu sprēgāšanas, ir jāaizmirst par lūpu laizīšanu, lai arī šķietami tas uz mirkli rada sajūtu, ka lūpas tiek mitrinātas, vēlāk tas rada tieši pretēju efektu – provocē lūpu sausumu, uzsver Graudiņa.

Kā izvēlēties piemērotākos lūpu kopšanas līdzekļus?

Aptieku plauktos ir atrodams plašs lūpu kopšanas produktu klāsts – gan mitrinoši, gan barojoši, gan arī SOS lūpu kopšanas līdzekļi. Lai neapjuktu plašajā produktu klāstā un izvēlētos sev piemērotākos kopšanas produktus, jāizprot savu lūpu vajadzības – vai lūpas ir sausas, sprēgājošas, vai tām nepieciešama īpaša aprūpe, skaidro skaistuma konsultante.

Ikdienā visbiežāk izvēlamies lūpu zīmuļus vai balzamus, taču lūpu kopšanai varam izvēlēties arī lūpu skrubjus un maskas.

Lūpu skrubji palīdz attīrīt lūpu ādu no atmirušajām ādas šūnām, kas pastiprina ādas atjaunošanos. Tomēr ar skrubjiem jābūt ļoti uzmanīgiem, jo lūpu āda ir ļoti plāna un jutīga, līdz ar to ar skrubju abrazīvo darbību to ir ļoti viegli traumēt. Ja ir vēlme lietot skrubi, tad vajadzētu izvēlēties skrubi ar smalkām abrazīvajām daļiņām un lietot tikai vienu reizi nedēļā. Īpaši jutīgu un/vai sausu, plaisājošu lūpu īpašniekiem no lūpu skrubja vajadzētu izvairīties.

Ja gadījumā lūpas ir sausas un sprēgā, tad būtu jāizvēlas lūpu kopšanas līdzekļi, kas paredzēti sausai un atopiskai ādai, vai tādi, kas satur daudz taukvielu un ādas barjeru atjaunojošu vielu. Var izvēlēties lūpu balzamus, kuru sastāvā ir dekspantenols, propoliss, minerāleļļas vai kāda cita barojoša viela. Ja lūpu āda ir īpaši jutīga, labi darbosies vazelīns. Aptieku plauktos ir pieejami arī speciālie lūpu SOS balzami, kā arī var izvēlēties ādu atjaunojošu dekspantenola saturošu ziedi.

Savukārt lūpu maska sniegs īpašu un intensīvu aprūpi. Tā būtu jālieto 1-2 reizes nedēļā un jāpielāgo tam, kāds ir lūpu stāvoklis, lai gūtu no tās vislabāko efektu.