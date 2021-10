Zobu birste ar magnētisko vai skaņas tehnoloģiju — kuru izvēlēties?

Magnētiskā vai skaņas tehnoloģija?

Vispirms ir vērts pieminēt, ka abas zobu birstes — gan ar magnētisko, gan skaņas tehnoloģiju, — ir elektriskās zobu birstes. Tomēr to darbība radikāli atšķiras. Skaņas tehnoloģija tika testēta jau 20. gadsimta 60. gados, un pašas pirmās zobu birstes ar skaņas tehnoloģiju veikalu plauktos parādījās 20. gadsimta 90. gados. Šī tipa zobu birstes rada 260 Hz vai augstākas frekvences skaņu viļņus un veic viena veida horizontālu kustību — uz priekšu un atpakaļ noteiktā leņķī.



Magnētiskā tehnoloģija ir jaunākais atklājums mutes higiēnas jomā. Oral-B to pirmoreiz izmantoja savā Oral-B iO zobu birstē, un jau pavisam ātri klīniskajos pētījumos tika apstiprināta tās efektivitāte, tādējādi pierādot, ka Oral-B iO noņem līdz pat 48% vairāk zobu aplikuma ap smaganām nekā Sonicare DiamondClean zobu birste ar skaņas tehnoloģiju.1 Tas, kas padara šo iespaidīgo rezultātu iespējamu, ir tieši novatoriskā magnētiskā tehnoloģija. Kā tā darbojas? Enerģija no lineārās magnētiskās piedziņas sistēmas tiek piegādāta tieši uz sariņu galiem, radot mikrovibrācijas, kas apvienojumā ar zobu birstes galviņas atgriezeniski rotējošo kustību nodrošina rūpīgu un saudzīgu zobu tīrīšanu.



Zobu birste ar skaņas tehnoloģiju:

kustība uz priekšu un atpakaļ;

260 Hz vai augstākas frekvences skaņu viļņi.

Oral-B iO zobu birste ar magnētisko tehnoloģiju:

atgriezeniski rotējoša kustība;

saudzīgas sariņu mikrovibrācijas.

Zobu birstes galviņas forma: apaļā vai iegarenā?

Zobu birstēm ar skaņas tehnoloģiju parasti ir iegarenas taisnstūrveida galviņas — tādas pašas kā standarta manuālajām zobu birstēm. Turpretim zobu birstēm ar magnētisko iO tehnoloģiju ir Oral-B izmēģinātā, pārbaudītā un raksturīgā apaļā galviņa, kas precīzi aptver katru zobu.



Jaunā Oral-B zobu birste ar magnētisko tehnoloģiju ir arī teicama izvēle cilvēkiem ar jutīgām smaganām vai tiem, kas cieš no smaganu asiņošanas. Tā ir par vairāk nekā 60% efektīvāka smaganu problēmu mazināšanā salīdzinājumā ar Sonicare DiamondClean.2



Zobu birste ar skaņas tehnoloģiju:

iegarena galviņa: kā manuālajām zobu birstēm.

Oral-B iO zobu birste ar magnētisko tehnoloģiju:

apaļā galviņa: rūpīgi aptver katru zobu;

lielāks sariņu blīvums un dažādos virzienos izvietoti sariņi — efektīvākai tīrīšanai.

Kā tīrīt zobus, lietojot zobu birsti ar magnētisko tehnoloģiju?

Atbilde varētu šķist pašsaprotama: vienkārši pielieciet zobu birsti pie zobu un smaganu virsmas. Tomēr zobu birstēm ar skaņas tehnoloģiju tā tas nav. Zobārsti iesaka tīrīt zobus ar slaukošu kustību — no smaganām, virzienā uz zobu galiem. Šī mehāniskā roku kustība ir pats svarīgākais faktors zobu aplikuma noņemšanā. Lietojot zobu birsti ar skaņas tehnoloģiju, pievērsiet pastiprinātu uzmanību zobu iekšējai virsmai, t.i. — blakus mēlei. Šo virsmu aizsniegšana ar iegarenu zobu birstes galviņu var radīt pāris problēmu, tādējādi vēl jo vairāk liekot īpaši piedomāt pie zobu birstes pareizas novietošanas un šo virsmu notīrīšanas.



Zobu birste ar magnētisko tehnoloģiju ievērojami atvieglo zobu tīrīšanu. Viss, kas jums jādara, — jānovieto iO zobu birstes galviņa pret zobiem un jāvirza tā gar tīrāmo virsmu: mikrovibrācijas maigi sašķels un atgriezeniski rotējošā kustība aizslaucīs aplikumu prom. Mikrovibrācijas liek zobu birstei vienmērīgi slīdēt pār zobu virsmu, darbojoties jūsu vietā. Tas viss — pateicoties novatoriskajai magnētiskajai tehnoloģijai, kas izmanto mikrovibrācijas un zobu birstes galviņas kustības, lai notīrītu smaganas, zobus un grūti aizsniedzamās vietas starp tām rūpīgāk nekā jebkad agrāk.



Tik maksimāla zobu tīrīšana ir iespējama, pateicoties šai modernajai tehnoloģijai, kas palīdz lietotājiem tīrīt zobus vēl efektīvāk. Viens no galvenajiem zobu tīrīšanas faktoriem ir pareiza spiediena piemērošana. Oral-B iO ir aprīkota ar viedo spiediena sensoru — patiesi radikāls risinājums, kas signalizē, ja tīrāt zobus pārāk maigi vai stipri. Tādējādi varat tīrīt zobus, piemērojot optimālu spiedienu un sasniedzot maksimālu efektivitāti zobu tīrīšanā. Zobu birstes korpusā iestrādātais interaktīvais displejs rāda tīrīšanas laiku un režīmu, akumulatora uzlādes līmeni, kā arī paziņo, kad pienācis laiks nomainīt zobu birstes uzgali. Šo zobu birsti var arī savienot ar lietotni, kas uzrauga jūsu zobu tīrīšanas progresu reāllaikā, lai jūs varētu būt pārliecināti, ka ir notīrīts pilnīgi viss, vienlaikus uzmanot, lai netīrāt pārāk stipri, un sniedzot kopsavilkumu par jūsu tīrīšanas rezultātu.



Zobu birste ar skaņas tehnoloģiju:

lai iegūtu labāku tīrīšanas rezultātu, veiciet slaukošas kustības.

Oral-B iO zobu birste ar magnētisko tehnoloģiju:

“veic tīrīšanu jūsu vietā”: magnētiskā tehnoloģija nodrošina izcilu tīrīšanu;

līdz pat 7 tīrīšanas režīmiem;

viedais spiediena sensors veic uzraudzību un sniedz reāllaika atgriezenisko saiti par pielietotā tīrīšanas spiediena līmeni;

Oral-B lietotne uzrauga tīrīšanas kvalitāti reāllaikā mutes dobuma 16 tīrīšanas zonās (pieejama iO 9. sērijas zobu birstēm).

Foto: Publicitātes

Papildpiederumi

Izvēloties zobu birsti, ir svarīgi pievērst uzmanību ne tikai izmantotajām tehnoloģijām, bet arī dizainam, papildpiederumiem, uzlādes sistēmai un futrālim. Pieejamo piederumu klāsts ir atkarīgs no zobu birstes veida. Oral-B iO ir magnētiskais lādētājs, kas veic pilnīgu akumulatora uzlādi vien 3 stundās, tādējādi nodrošinot līdz pat 14 dienām ilgu darbības laiku. Oral-B iO 9 ir arī uzlādes futrālis, kas ir ideāli piemērots līdzņemšanai, dodoties ceļojumā.



1Pamatojoties uz 8 nedēļas ilgu klīnisko pētījumu. Adam R, et al., Int. Dent J 2020; 70 (Suppl 1): S16–S21

2ibid

Reklāmas raksts sadarbībā ar Oral-B.