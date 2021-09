Ar gripu visvairāk slimo tieši bērni, un bērni ir arī lielākie gripas izplatītāji, ātri inficējot ne tikai viens otru, bet arī vecākus, vecvecākus, bērnudārza un skolas pedagogus. Turklāt bērni gripas vīrusu izdala ilgāk nekā pieaugušie – līdz pat 10-20 dienām, kā arī ir neuzmanīgāki attiecībā uz roku un elpceļu higiēnu. Gripa var izraisīt tādas smagas komplikācijas kā plaušu iekaisumu (t.sk. bakteriālas pneimonijas), deguna blakusdobumu un vidusauss iekaisumu, kā arī hronisku slimību, piemēram, hroniskas sirds mazspējas, bronhiālās astmas vai cukura diabēta paasinājumus.



Vakcinēties pret gripu ieteicams rudenī, pirms gripas sezonas sākuma, kas Latvijā parasti ilgst no janvāra (dažkārt – decembra) un turpinās līdz pat aprīlim. Ja bērns vecumā līdz 9 gadiem nekad iepriekš vēl nav saņēmis vakcīnu pret gripu un ar gripu iepriekš nav slimojis, uzsākot vakcināciju, būs nepieciešamas divas vakcīnas devas.



Savukārt tiem cilvēkiem, kuri iepriekš kādreiz jau saņēmuši vakcīnu pret gripu, atkārtoti vakcinējoties, aizsardzība izveidojas 14 dienu laikā pēc saņemtās potes. Ja cilvēks pret gripu iepriekš nekad nav vakcinējies, imunitāte izveidosies mēneša laikā. Ikgadēja vakcinācija pret gripu ļoti būtiska ir bērniem vecumā no 6 mēnešiem, grūtniecēm jebkurā grūtniecības nedēļā, gados vecākiem cilvēkiem pēc 60 gadu vecuma un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kā arī veselības aprūpes darbiniekiem.

Vakcināciju pret gripu un Covid-19 var veikt vienlaikus

Līdzīgi kā Covid-19, gripas vīrusi izplatās galvenokārt ar sīkiem pilieniem, kas rodas slimniekam klepojot, šķaudot vai runājot. Laiks no inficēšanās brīža līdz parādās pirmie gripas simptomi ilgst apmēram divas dienas. Par gripu var liecināt drudzis, klepus, kakla sāpes, iesnas vai aizlikts deguns bez iesnām, sāpes ķermenī vai “kaulu laušanas” sajūta, sāpes acu ābolos, galvassāpes, drebuļi, nogurums, dažkārt caureja un vemšana.



“Pērn Latvijā faktiski nebija gripas, jo tradicionālās gripas sezonas laikā Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto drošības pasākumu dēļ bērni mācījās attālināti un lielākā daļa pieaugušo strādāja no mājām – bija mazāk savstarpēju, tuvu kontaktu un sabiedrība pastiprināti ievēroja elpceļu un roku higiēnu, sabiedriskās vietās lietoja sejas maskas. Taču tas nozīmē, ka sabiedrības imūnā atmiņa pret gripu kopš 2019.gada ir mazinājusies un pastāv augstāks saslimšanas un komplikāciju risks šajā sezonā,” skaidro Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavadska.“Ir jārēķinās ar to, ka būs grūti atšķirt, vai cilvēkam ir gripa, vai Covid-19, jo abām elpceļu saslimšanām ir līdzīgi simptomi. Atšķirība varētu būt tāda, ka gripai ir raksturīgs pēkšņs un straujš sākums, savukārt Covid-19 infekcija attīstās lēnāk. Ja cilvēks vēl nav vakcinējies pret Covid-19, tad vakcināciju pret gripu un Covid-19 var veikt vienā un tajā pašā dienā. Tas attiecas gan uz pirmās Covid-19 devas saņemšanu, gan otrās.”Sliktas pašsajūtas gadījumā aicinām palikt mājās un neapmeklēt darbu, bērnudārzu vai skolu, kā arī publiskas vietas un pasākumus, par turpmāko rīcību konsultējoties ar savu ģimenes ārstu pa tālruni.



Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centrā vakcinācija pieejama kā bērniem, tā pieaugušajiem. Bērni šeit var saņemt valsts apmaksātus pakalpojumus, savukārt pieaugušie – maksas pakalpojumus. Par maksu Ģimenes vakcinācijas centrā šogad pirmo reizi būs pieejama arī nazālā jeb izsmidzināmā (spray) veida gripas vakcīna, kas piemērota bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem.



Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centrs atgādina, ka valsts kompensē gripas vakcinācijas izmaksas 100% apmērā bērniem vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem, visiem bērniem ar hroniskām saslimšanām un grūtniecēm, kā arī iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem un pacientiem ar hroniskām saslimšanām.