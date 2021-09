"Visakūtākā būs tā vieta, kur visvairāk tiks izolēts vai saslims veselības aprūpes personāls - ārsti, māsas. Tā kā Latgales reģionā vakcinācijas līmenis ir zemākais, tad mēs paredzam, ka tur arī situācija būs vissarežģītākā, un faktiski tā jau ir sarežģīta, jo nu jau būs otrā nedēļa, kopš Daugavpils [reģionālā] slimnīca izsludināja ārkārtas stāvokli," sacīja Kalējs.

Viņš atzīmēja, ka tieši Latgalē Covid-19 pacientu pieplūdums jau patlaban ir daudz straujāks, jo nevakcinēto personu skaits ir relatīvi liels.

Slimnīcu biedrības vadītājs stāstīja, ka ar Covid-19 arvien vairāk slimo gados jauni cilvēki un slimības gaita kļūst arvien smagāka. Viena pacienta ārstēšana izmaksas esot augstas - ja tiek pielietoti dārgi antivirālie medikamenti, tad izmaksas pārsniedz 1000 eiro dienā.

Kalējs atzina - ir skaidrs, ka Covid-19 pacientu skaits slimnīcās pieaugs, un līdz ar to samazināsies arī slimnīcu iespējas sniegt pakalpojumus citiem pacientiem. "To nav grūti iedomāties: ja ārsts no vienas nodaļas aiziet uz citu, tad tajā iepriekšējā darbavietā sniedzamo pakalpojumu apjoms var tikt ierobežots," viņš sacīja, piebilstot, ka patlaban vismaz neatliekamā palīdzība visās slimnīcās vēl tiek nodrošināta pilnā apmērā.

Kā ziņots, pēdējās nedēļās Latvijā pieaug ar Covid-19 saslimušo personu skaits un arvien vairāk no tām tiek stacionētas. Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, trešdien Latvijas slimnīcās ārstējās 317 Covid-19 pacienti, no tiem 32 bija ar smagu slimības gaitu.

Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā Covid-19 pacientu lielā pieplūduma dēļ jau pāris nedēļas ir izsludināts ārkārtas stāvoklis.