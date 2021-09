SIA "Veselības centrs 4" valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds. (Foto: LETA)

"Veselības centrs 4" vadītājs skaudri izsakās par saslimšanu ar Covid-19: "Tie visi cilvēki būs invalīdi"

Par veselību TV24

“Lai saprastu, ko nozīmē nomirt no Covid-19 – paņemiet polietilēna maisiņu, uzvelciet to galvā, izduriet trīs caurumus un pamēģiniet padzīvot tā nedēļu, tad jūs uzzināsiet, kā ir justies un mirt no Covid-19 – lēnām un briesmīgi noslāpt”, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” skaudri par saslimšanu ar Covid-19 izteicās Māris Rēvalds, "Veselības centrs 4" valdes priekšsēdētājs.