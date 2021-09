2% lielas izredzes izdzīvot: jauniete Londonā pēc šausminošas avārijas slimnīcā pavada 400 dienas

Kā norāda BBC, ārsti Meisijai deva 2% lielas izredzes pēc šausminošās avārijas izdzīvot.

Pēc 20 operācijām un 400 dienām, kas pavadītas slimnīcā, jaunā sieviete jau ir samierinājusies, ka nekad vairs nestaigās. "Es vienkārši cenšos būt pozitīva - ir pārsteidzoši, cik daudz tu spēj izdarīt, kad tev nav izvēles," saka Meisija.

Angļu literatūras studente nav bijusi mājās, kopš Anglijā Covid-19 dēļ tika izsludināta pirmā karantīna.

Gribēja amputēt kāju jau avārijas vietā

Avārijā viņa traumēja galveno artēriju, pārdūra plaušu un lauza kaulus, ieskaitot abas kājas, gurnu un ribas. Kad Meisijas tēvs ārstiem jautāja, kāds ir viņas stāvoklis, mediķi atbildējuši, ka vieglāk ir pateikt, ko Meisija avārijā nav traumējusi - nav cietusi galva un mugura.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki apsvēra Meisijas kājas amputāciju jau turpat, avārijas vietā, jo jauniete bija iesprostota spēkratā. Tomēr pēc 90 minūšu ilgas cīņas viņu izdevās atbrīvot no dzelžiem. Ar helikopteru viņa nogādāta Kinga koledžas slimnīcā Londonā.

Meisijas kaklā tika ievietota traheostoma, kas palīdzēja viņai dienas laikā izteikt dažas frāzes. "Pirmā lieta, ko, manuprāt, atceros, ir jautājums tētim pēc pamošanās: "Vai es esmu kādu nogalinājusi?"" viņa stāsta medijam "Newsbeat".

Pat neskatoties uz to, ka tēvs atbildējis noraidoši un mierināja meitu, ka neviens cits cietis nav, jauniete krita histērijā. Viņa bija pārliecināta, ka kāds viņas dēļ ir cietis.

"Es nespēju saprast, kā es varēju ciest tik smagā negadījumā un būt vienīgā ievainotā. Es biju tik ļoti noraizējusies par to, jo biju pārliecināta - ja esmu sāpinājusi kādu citu, es nespēšu ar to sadzīvot," viņa atceras.

Mācās dzīvot no jauna

Kā ļoti nozīmīgu sasniegumu Meisija atceras spēju atkal ēst un dzert bez traheostomas palīdzības. Viss pēc tik ilga laika garšojis debešķīgi.

Pēdējo mēnešu laikā jaunā sieviete ar intesīvās terapijas fizioterapeita palīdzību cenšas atgūt arī spēju kustēties. Šobrīd viņa pati trenējas sēdēt uz gultas malas un krēsla.

Augustā Meisija gandrīz 400 dienu pēc avārijas beidzot izrakstīta no slimnīcas un pārvietota uz specializētu rehabilitācijas centru, kur viņai būs jāārstējas vēl pāris mēnešus.

Meisija ar ziedojumu vākšanas platformu palīdzību šobrīd vāc finanses savas dzīves turpinājumam - 150 000 mārciņu nepieciešami turpmākai rehabilitācija, 85 000 vecāku mājas pielāgošanai viņas veselības stāvoklim un 10 000 mārciņu īpašam āra ratiņkrēslam, kas ļautu jaunietei doties ciemos pie viņas zirga Edija.

Meisija, kura pirms avārijas aktīvi jāja ar zirgu, cer, ka kādu dienu, iespējams, pēc vairākiem gadiem, viņa atkal varēs sēdēt zirga mugurā.

"Es neuzskatu, ka tas, ka nevaru pastaigāt, būtu šķērslis jāšanai. Paralimpieši to spēj. Es to spēju, es zinu, ka to varu. Tomēr nedomāju, ka tas notiks tik drīz," viņa saglabā optimismu. Grūtos brīžos viņas lielākie atbalstītāji ir ģimene un draugi.

"Man šī dzīve ir jānodzīvo, tāpēc es dzīvošu," viņa saka. "Es gribu to nodzīvot pēc iespējas labāk, es negribu pēc tam nožēlot, ka neesmu izmantojusi iespēju mācīties, kā darīt lietas. Kad dzīve tev dod citronus, tu taisi limonādi."