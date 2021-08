Kafiju līdzņemšanai? Padomājiet labi!

Lai gan līdzņemšanai domātās vienreizlietojamās krūzes ir ražotas no papīra, to pārklājumā bieži ir polietilēns, plastmasa, kas reaģē ar karstu šķidrumu, tāpēc pirmo piecpadsmit minūšu laikā kafijā var ieplūst līdz 25 000 mikrona lieluma plastmasas daļiņu.

Citi pētnieki atklājuši, ka mikroskopiskās plastmasas daļiņas var nogulsnēties cilvēka orgānos un izraisīt vēzi.

Pētnieki no Indijas Tehnoloģiju institūta (Indian Institute of Technology) atklāja, ka trijās no četrām papīra krūzēm, ko viņi pārbaudīja, bija mitrumu necaurlaidīgs pārklājums, kas bija veidots pamatā no polietilēna, bet saturēja arī smagos metālus. Kad krūzē ielēja karstu šķidrumu – apmēram 90 grādu pēc Celsija –, pārklājums strauji sāka sadalīties. Piecpadsmit minūtēs – apmēram tik ilgs laiks vidēji nepieciešams, lai izdzertu karstu kafiju, – ūdenī bija izdalījušās 25 000 mikroskopisku plastmasas daļiņu.