Bērnu slimnīcā pirmo reizi veikta unikāla operācija, kurā bērnam izveidota auss

Bērnam, grūtniecības laikā augot, ģenētisku iemeslu dēļ nebija izveidojusies viena ārējā auss eja, kā arī bija nepilnīgi attīstījusies auss gliemežnīca, tāpēc bērns ar vienu ausi nedzirdēja. Multidisciplināra Bērnu slimnīcas ārstu komanda pirmo reizi Latvijā veica sarežģītu, aptuveni 16 stundas ilgu operāciju, apvienojot vairāku nozaru speciālistu iemaņas un jaunāko tehnoloģiju iespējas.



Pacients jau šobrīd labi dzird apkārtējo pasauli ar abām ausīm, taču pilnvērtīga dzirdes pārbaude būs iespējama trīs mēnešus pēc operācijas.Nākamā šāda veida operācija vēl vienam bērnam Latvijā ir paredzēta septembrī.



“Sniegt bērniem Latvijā palīdzību arī ļoti retu un komplicētu situāciju gadījumā ir mūsu, Bērnu slimnīcas, viens no galvenajiem uzdevumiem. Tāpēc arvien ciešāk mēs dažādos veidos sadarbojamies ar Eiropas slimnīcām, taču pandēmijas laikā tas bija teju neiespējami. Domājot, kā varētu izveidot auss atveri un sakārtot vidusausi šim pacientam, sākotnēji bijām plānojuši piesaistīt Somijas kolēģus. Taču pēc konsultācijām un mūsu pieejamo speciālistu un resursu izvērtēšanas sapratām, ka varam palīdzības sniegšanu neatlikt, jo arī mūsu slimnīcā ir viss nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums un profesionālās zināšanas, kas gan jāpārorganizē līdz šim nebijušas operācijas veikšanai,” stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas otolaringoloģe Ligita Kupica, kas veica šo operāciju.



Operācijā piedalījās ne tikai Ausu, kakla un deguna slimību klīnikas speciālisti, bet arī Bērnu slimnīcas neiroķirurgs Basels Jakubs Vahbe, kas veiksmīgai procedūras norisei palīdzēja izmantot neiroloģijas operācijās plaši izmantoto navigāciju un nerva monitoru. Ar to palīdzību bija iespējams veiksmīgi atrast vidusauss kauliņus un veikt nepieciešamās manipulācijas caur 1 cm mazu atveri, netraumējot tos. Operācijā bija svarīga ļoti liela precizitāte, lai rezultātā izdotos pasargāt arī iekšējo ausi, kas atbild par līdzsvaru un dzirdi, sejas nervu, kas kustina seju, un citus orgānus. Savukārt bērnu ķirurgs Artūrs Vīksne, kas ikdienā strādā ar apdegumu ārstēšanu, palīdzēja izveidot auss atveri, paņemot nepieciešamo ādas slānīti no citas ķermeņa vietas.



“Lai veiktu līdz šim nebijušas operācijas un sasniegtu labākos ārstniecības rezultātus, izšķiroši svarīgs ir komandas darbs. Es esmu ļoti pateicīga par visu kolēģu atsaucību, profesionālo atbalstu un līdzdalību operācijas norisē –neiroķirurgam Baselam Jakubam Vahbem par pacietību, ieinteresētību, palīdzību un atbalstu, Ausu, kakla un deguna slimību klīnikas vadītājam Jānim Sokolovam junioram par uzticēšanos, otolaringoloģei Kristinai Karganovai par atbalstu, palīdzību un iesaistīšanos jaunajā, anesteziologam reanimatologam Agrim Ančupānam par pacietību un bērnu ķirurgam Artūram Vīksnem par praktisko palīdzību. Un, protams, anesteziologam reanimatologam Jurijam Bormotovam, kā arī māsām, kas abās operācijās precīzi veica savus pienākumus – Dinai Mentelei, Ilonai Dzintarniecei, Vēsmai Ligerei, Aijai Klekmanei, Ingai Vanagai, Ingai Liepniecei un Elīnai Viņņikovai,” komentē Ligita Kupica.

