Publicitātes

Biolīme — varikozu vēnu ārstēšana var būt ātra un mazāk sāpīga

Par veselību Reklāmas projekts

Iestājoties siltiem laika apstākļiem, arvien vairāk lūkojamies pēc svārkiem un šortiem mūsu garderobēs, kas atgādina parūpēties par kāju veselību. Kā liecina statistikas dati, vairāki miljoni cilvēku visā pasaulē cieš no hroniskas vēnu mazspējas vai varikozām vēnām. Līdz ar tehnoloģisko attīstību ir mainījušās arī slimo vēnu ārstēšanas metodes. Šobrīd Latvijā ir pieejama viena no inovatīvākajām metodēm — biolīme VenaSeal, īpaša medicīnas līme, kas “aizlīmē” vēnu, novēršot nepareizo asins plūsmu. Līdz ar Vāciju, ASV, Holandi, Lielbritāniju un Austriju Latvija viena no pirmajām pasaulē aktīvi sāka praktizēt šo pieeju, uzkrājot ievērojamu pieredzi un izcilus rezultātus vēnu ārstēšanā.