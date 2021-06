Pixabay.com

Viens avokado dienā, un ārsts nebūs jāapmeklē

Dabasspēks "100 Labi padomi Par veselību"

Viens avokado dienā, un ārsts nebūs jāapmeklē! Tas ir pārfrāzēts angļu teiciens par ābola ēšanu, tikai ābola vietā nu ir avokado ("An avacado a day keeps the doctor away"). Un daļa taisnības tajā ir, jo pētījumi uzrāda avokado labvēlīgo ietekmi uz smadzeņu, acu un sirds asinsvadu sistēmas veselību.