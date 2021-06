Stacionāros nedaudz samazinājies smagā stāvoklī esošo Covid-19 pacientu īpatsvars

Vienlaikus nedaudz samazinājies smagā stāvoklī esošu Covid-19 pacientu īpatsvars.

Pēdējo reizi par mazāk nekā 14 stacionētajiem diennaktī ziņots pērnā gada 20.oktobrī. Tad slimnīcās tika nogādāti septiņi Covid-19 slimnieki.

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem pašlaik 192 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 37 - ar smagu slimības gaitu. Tādējādi pašlaik smagā stāvoklī ir 16,2% stacionēto, kas ir par 1,8 procentpunktu mazāk nekā pirms dienas.

Aizvadītajā diennaktī no slimnīcām izrakstīts 41 Covid-19 pacients. Kopā līdz šim no stacionāriem ir izrakstīti 13 949 pacienti, kuri bija sasirguši ar Covid-19.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 84 jauni Covid-19 gadījumi un divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju samazinājies no 117,8 līdz 108,8 gadījumiem, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikts kopumā 8381 Covid-19 tests un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem, salīdzinot ar dienu iepriekš, ir samazinājies līdz 1%. Pēdējo reizi zemāks pozitīvo testu īpatsvars bija vien pērnā gada 1.oktobrī - 0,9%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 136 736 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2486 ar šo slimību sasirgušie.

Aizvadītajā diennaktī saņemtas ziņas par astoņu ar Covid-19 sasirgušo nāvi. Viens mirušais ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, tāpat viens ir vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, bet četri - no 80 līdz 89 gadiem. Divi mirušie ir vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāts kopumā 2059 Covid-19 gadījumi. Pārējie inficētie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.