Pieci soļi, kā baudīt Līgo vakaru un atvieglot atviļņa sajūtas

Sāpes un dedzināšana kuņģa apvidū, grēmas, skāba garša mutē, slikta dūša, uzpūties un sāpīgs vēders ir izteiktākie atviļņa simptomi, kas rodas skābei ieplūstot no kuņģa barības vadā. Un neskatoties uz to, ka labi apzināmies šo sajūtu iespējamību, mēs nespējam no grila ēdieniem atturēties – jo Līgo vakars nav iedomājams bez kārdinoši smaržīgā šaslika, ķimenēm bagātā siera, putojoša alus un kraukšķīgiem, tikko iesālītiem gurķīšiem.

Ar ko sākt, lai atvieglotu atviļņa nestās sajūtas un baudītu vasaras saulgriežus to pilnībā?

Pirmkārt, pamēģini ieviest korekcijas maltītē.

Simptomu mazināšanai būtu jāizvairās no asiem ēdieniem, šokolādes, alkohola, gāzētiem dzērieniem, pat kafijas un citrusaugļu sulām, govs piena un produktiem, kuru sastāvā ir piparmētra. Nepārdomāts uzņemtais produktu daudzums un produktu variācijas ir liels pārbaudījums kuņģim.

Atceries – visu ar mēru!

Otrkārt, tiec galā ar stresu.

Stress izraisa atviļņa simptomus un atviļņa simptomi izraisa stresu. Ja atviļņa sajūtas tevi piemeklē regulāri, ievies savā ikdienā stresu mazinošas metodes – elpošanas vingrinājumus, meditāciju, jogu vai, piemēram, kādas labas filmas noskatīšanos, lai ārpasaules problēmas paliek otrajā plānā.

Treškārt, apdomā, kāds ir tavs dzīvesveids.

Kustīgs vai mazkustīgs? Atviļņa slimības simptomu ārstēšanai lielisks palīgs ir kustība. Fiziskas nodarbības vai aktīva pastaiga vismaz 30 minūtes dienā uzlabos ne tikai pašsajūtu un organisma imunitāti, bet arī atvieglos atviļņa simptomus. Arī Līgo vakarā atceries, ka palīdzēsi savam kuņģim, ja izkustēsies.

Ceturtkārt, ieradums košļāt košļenes ir pat vēlams.

Kādā Amerikas pētījumā tika pierādīts, ka tad, ja stundu pēc gardas maltītes ieturēšanas košļā košļājamo gumiju, atviļņa simptomi var samazināties. Tomēr, jāatceras, vēlamas būtu košļājamās gumijas bez cukura.

Ja tomēr jūti, ka šajā vasaras pilnbrieda dienā bez satraukumiem un pārēšanās neiztikt – sagatavojies laicīgi.

Tad talkā var nākt bezrecepšu medikamenti no protonu sūkņu inhibitoru grupas jeb omeprazols. Šī aktīvā viela kā ārstēšanas metode tika ieviesta 1989. gadā un veicot padziļinātos pētījumus, arī šodien tiek ieteikta kā optimāla atviļņu simptomu ārstēšanas metode.

Aptiekās pieejams risinājums LOMAC ir omeprazolu (20mg) saturošs bezrecepšu līdzeklis, 10 kapsulu lielā iepakojumā. Tas iedarbojas, samazinot kuņģī saražotās skābes daudzumu, un ir ērta alternatīva īslaicīgai atviļņa simptomu ārstēšanai. Lomac dienas deva ir tikai viena kapsula dienā, 30 minūtes pirms ēšanas vai arī tā, kā noteicis ārsts.

Pirms bezrecepšu zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ģimenes ārstu vai farmaceitu.

