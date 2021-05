Reirs: Veselības jomas prioritātes nosaka par nozari atbildīgā ministrija

J.Reiru aicinājām atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar topošā Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022.–2024.gadam jeb īsāk – onkoloģijas plāna finansējumu, kur konstatēts, ka cilvēki var saslimt ar “nepareizo vēzi”, jo ne visiem veidiem un ne visās līnijās paredzēts valsts finansējums diagnosticēšanai, ārstniecībai vai medikamentiem.

Pēc Veselības ministrijas informācijas, ir virkne medikamentu, kas atzīti kā izmaksu efektīvi medikamenti, kuri šobrīd naudas dēļ nevar tikt iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, kas radījis deficītu desmitiem miljonu apmērā, bet pacientu skaits nesamazinās.

Kā Finanšu ministrija vērtē apgalvojumu, ka finansējuma palielināšana onkoloģijai ir arī investīcija, nevis tērēšana?

Jā, taisnība, arī no Finanšu ministrijas skatupunkta iedzīvotāju veselība ir svarīga, jo tā saistīta ne tikai ar dzīvildzi un dzīves kvalitāti, bet arī ar ekonomikas izaugsmi un nodokļiem. Veselība ir kopīga valdības prioritāte. Veselības aprūpei jābūt iedzīvotājiem pieejamai un sakārtotai.

Kā panākt mehānismu, lai līdzekļi onkoloģijai medicīnas budžetā būtu mazāk atkarīgi no politiska termiņa, lai tas būtu stabils mehānisms tam, kā līdzekļi medikamentu kompensācijai vai arī jaunu tehnoloģiju ieviešanai tiek iezīmēti savlaicīgi?

Ir nepieciešams skaidrs Veselības ministrijas (VM) izvērtējums, kas ir sasniegts, īstenojot iepriekšējo plānu. Es kā finanšu ministrs atbalstīšu to, kas reāli darbojas un nes rezultātu. Valsts budžets tiek plānots augustā, un tajā pieejamie līdzekļi izriet no valsts ekonomiskajiem sasniegumiem. Budžeta prioritātes nosaka katra ministrija, un līdzekļi tiek piešķirti solidāri atbilstoši ministriju iesniegtajām prioritātēm, konkrēti – par veselības jautājumiem – saskaņā ar Veselības ministrijas noteiktajām prioritātēm.

Veselības ministrijā mūs informēja, ka papildus nepieciešami šogad 28 miljoni eiro, nākamgad - vēl 45, trešajā gadā - vēl 55 miljoni eiro onkoloģijas medikamentiem. Liela daļa no tā ir agrāk veidojies iztrūkums - kā šo finansējumu plānots piesaistīt, lai pacienti varētu saņemt terapiju?

Saskaņā ar budžeta veidošanas kārtību valstī, līdzekļi veselības budžetam tiek piešķirti atbilstoši Veselības ministrijas iesniegtajām prioritātēm. Pēdējos gados veselības nozare ir valdības prioritāte, tādēļ četros gados kopš 2018.gada līdz 2021.gadam valsts budžeta finansējums veselības nozarei ir ļoti būtiski pieaudzis. Kopš 2017.gada esam teju vai dubultojuši veselības nozares budžetu, palielinot to no 836 milj. eiro 2017.gadā līdz 1.4 miljardiem eiro šogad (precīzi 1.394 miljards). Kā tiks tērēti veselībai pieejamie līdzekļi un kādas būs prioritātes – to lemj Veselības ministrija.

Veselības aprūpe ir ikvienas partijas programmā. Ko Jūs vai Jūsu pārstāvētā partija varētu šogad paveikt, lai nodrošinātu onkoloģijas pacientiem medikamentu pieejamību?

Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas lozungam [Health in All Policies, - red.], veselība ir visās politikās arī Latvijā, un tā ir mūsu valdības prioritāte. Ir veselības budžets un veselības jomas prioritātes, ko nosaka par nozari atbildīgā ministrija. Valdībā katras partijas ministriem ir uzticēta atbildība par noteiktām jomām. Šajā valdībā veselības joma ir uzticēta partijai “Attīstībai/PAR”. Es kā finanšu ministrs no “Jaunās Vienotības” atbildu par finansēm. Nav tā, ka katra partija kaut ko konkrētu izdara pilnīgi visās jomās. Ja tiks saņemti no Veselības ministrijas priekšlikumi, kā efektīvāk izmantot veselības nozarē esošo finansējumu, esmu gatavs izskatīt visus priekšlikumus.

Ja līdz šim ir veidojies finansējuma iztrūkums, kurš ietekmē iedzīvotāju mūža garumu, kura institūcija ir tā, kas šīs problēmas kontekstā nekvalitatīvi izdara savu "mājasdarbu"? Un ko šai institūcijai vajadzētu pilnveidot?

Ir daudzi jautājumi, kā, piemēram, šis, kas Veselības ministrijai un Labklājības ministrijai ir jārisina cieši sadarbojoties. Tie ir saistīti ar dzīvildzi, dzīves kvalitāti, atbalsta mehānismiem cilvēka dzīves grūtos brīžos un cēloņiem, un sekām, kas šīs jomas ietekmē.

Plašāka informācija par onkoloģijas nozari www.onkologi.lv

Jau iepriekš tika ziņots, ka vairāk kā 10 ārstu profesionālo organizāciju pārstāvji un onkoloģijas pacientu organizāciju pārstāvji nosūtījuši vēstuli Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam, Latvijas Republikas tiesībsargam Jurim Jansonam, Latvijas Republikas Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, kā arī finanšu un veselības ministriem Par finansiāli pamatotu Onkoloģijas plānu 2022. – 2024.g. un nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu onkoloģijas pacientu ārstēšanai.



