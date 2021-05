Pētnieki ASV atklājuši satraucoši daudz "mūžīgo ķimikāliju" barojošu māšu pienā

Pētījuma rezultāti "rada bažas" un uzsver iespējamos draudus jaundzimušo veselībai, saka pētījuma autori.

"Pētījums norāda uz to, ka PFAS piesārņojums mātes pienā, visticamāk, ir izplatīts visās ASV un to, ka šīs kaitīgās ķīmiskās vielas piesārņo to, kam pēc dabā iekārtotā vajadzētu būt perfektai barībai," sacīja pētījuma līdzautore Ērika Šredere, kura ir arī bezpeļņas organizācijas "Toxic Free Future" zinātniskā direktore.

Perfluoralkilvielu un polifluoralkilvielu klasē ietilpst aptuveni 9000 ķīmisku savienojumu. Šīs vielas izmanto dažādu produktu, piemēram, pārtikas iepakojuma un apģērba izgatavošanā.

Šīs vielas sauc par "mūžīgajām ķimikālijām", jo tās dabiski nesadalās, turklāt konstatēts, ka PFAS uzkrājas cilvēka organismā.

Šīs ķīmiskās vielas tiek saistītas arī ar vēzi, iedzimtiem defektiem, aknu slimībām, vairogdziedzera slimībām, strauju spermatozoīdu skaita samazināšanos un virkni citu nopietnu veselības problēmu.

Pētījums ceturtdien tika publicēts žurnālā "Environmental Science and Technology". Tajā konstatēts, ka PFAS līmenis mātes pienā svārstās no 50 daļām uz triljonu līdz vairāk nekā 1850 daļām uz triljonu.

PFAS daudzumam mātes pienā standarts nav noteikts, taču sabiedrības veselības aizstāvības organizācijas šo ķīmisko vielu pieļaujamo daudzumu dzeramajā ūdenī noteikuši 1 daļu uz triljonu.

Pētījuma rezultāti atklājuši arī pretrunas ķīmiskās rūpniecības industrijas apgalvojumam, ka jaunākās paaudzes PFAS neuzkrājas cilvēkos.

Apmēram pusē no mātes piena paraugiem atrasti vairāk nekā 12 ķīmiskie savienojumi, bet kopumā atrastas 16 dažādas PFAS, ieskaitot vairākas, kas plaši tiek izmantotas tieši mūsdienu ražošanas procesos.

Iepriekš līdzīgs pētījums ASV veikts 2005. gadā. Salīdzinot abus ziņojumus, secināms, ka ķīmisko vielu daudzums mātes pienā ir pieaudzis.

Lai gan pētnieki ir noraizējušies par atklājumiem, veikt pētījumus ar jaundzimušajiem ir grūti, tāpēc vēl nav veikta rūpīga analīze par to, kā PFAS ietekmē viņu veselību. Iepriekš veiktie pētījumi ar bērniem un pieaugušajiem atklājuši saistību starp šīm ķīmiskajām vielām un hormonālajiem traucējumiem. PFAS kaitē arī imūnsistēmai, kas varētu būt īpaši problemātiski zīdaiņiem, jo ​​mātes pienam imūnsistēma ir jāstiprina.

Lai izvairītos no šādu toksisku vielu nokļūšanas organismā, eksperti grūtniecēm iesaka atteikties no taukiem droša pārtikas produktu iepakojuma, spēcīgiem traipu tīrītājiem, ūdensizturīga apģērba, kura ražošanā izmantotas PFAS, kā arī teflona vielu saturošiem gatavošanas rīkiem, piemēram, teflona pārklājuma pannām.