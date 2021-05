Veselīgajā ēdienkartē sausmaizītes – zināmais un nezināmais

Ar ko izceļas MARIO sausmaizītes?

Tās ir vienīgās Latvijā ražotās sausmaizītes, kas tiek gatavotas bez taukvielām un bez cepšanas. Sausmaizītes, izmantojot ekstrūzijas tehnoloģiju, tiek presētas 90 grādu temperatūrā. Šāds pagatavošanas veids ļauj maksimāli saglabāt vērtīgo, ko graudos ieliek māte daba. MARIO sausmaizītes ir bagātīgas ar šķiedrvielām un nesatur raugu. Ar tām lieliski var aizvietot maizi, jo viena sausmaizīte satur tikai 20–22 kcal, turpretim maizes šķēlē to ir daudz vairāk.

Pārsteidzošā daudzveidība

MARIO konditorejas fabrika (www.mario.lv) ir parūpējusies, lai katrs var izvēlēties savai gaumei, vajadzībām un garšas kārpiņām piemērotāko sausmaizīšu veidu. Šīs sausmaizītes pircēji Latvijā un arī citās valstīs pazīst vairāk nekā 20 gadus. Pirms pāris gadiem veikalu plauktos nonāca jaunākās sausmaizītes:



🌾PILNGRAUDU sausmaizītes, kurās 30% ir pilngraudu rudzu milti, 30% pilngraudu kviešu milti, pārējo sastāvu veido rudzu milti un burkānu pulveris. Turklāt sausmaizītēs nav pievienots cukurs, piens, olas, tāpēc tās ir piemērotas arī vegāniem un veģetāriešiem.



🌾GRIĶU sausmaizītes, kuras droši var dēvēt par mikroelementu “dārgumu lādi”; gandrīz puse no sastāvdaļām – 40% ir griķi, otru pusi veido vienādās daļās pilngraudu rudzu milti un pilngraudu kviešu milti, tāpēc GRIĶU sausmaizītēs šķiedrvielu ir īpaši daudz – 17,5%, un tām nav pievienots cukurs; cukurs ir tikai tik daudz, cik ir dabiski graudos. Šīs sausmaizītes nesatur ne pienu, ne olas – piemērotas vegāniem un veģetāriešiem.



🌾ĶIMEŅU sausmaizītes īpaši iecienījuši tie, kam patīk tradicionālā Latvijas rupjmaizes garša; šo sausmaizīšu garša ir viegli pikanta, ko rada svaigi smalcinātas ķimenes. Piemērotas veģetāriešiem un vegāniem, jo satur tikai augu izcelsmes sastāvdaļas.



Cilvēkiem, kuri priekšroku dod bioloģiski audzētai pārtikai, iespējams izvēlēties kādu no BIO sausmaizītēm.



🌾BIO Rudzu sausmaizītes ir vienīgās Latvijā, kas tiek gatavotas no bioloģiski audzētiem rudzu miltiem. Šīs sausmaizītes nesatur ne pienu, ne olas, tāpēc piemērotas vegāniem un veģetāriešiem.



🌾BIO Kliju sausmaizīšu sastāvā ir bioloģiski audzētu graudu klijas.



Ja priekšroku dodat bioloģiski audzētai pārtikai, tad šīs vieglās un maigās sausmaizītes ir radītas, lai nokļūtu uz jūsu galda.



Arī senākās sausmaizītes neatstāsim bez uzmanības. Tās jau gadiem ilgi lieliski papildina veselīgas ēdienkartes, un tām piemīt savas priekšrocības. Kuras tās ir?



🌾 Rudzu sausmaizītes ir šķiedrvielu avots, turklāt tās ir bez pievienota cukura – satur dabisko, rudzu miltos esošo cukuru; tajās nav ne piena, ne olu, tāpēc tās ir piemērotas arī vegāniem un veģetāriešiem.

🌾 Kviešu sausmaizītes ir proteīna avots.



🌾 Kliju sausmaizītes ir proteīna avots un satur ļoti daudz šķiedrvielu.



🌾 Rīsu sausmaizītes satur maz cukura un ir izgatavotas no izejvielām, kas nesatur glutēnu.

Sausmaizītes ir tik universāls produkts, ka tās var ēst gan atsevišķi kā uzkodu, gan kā piedevu pie salātiem vai zupas vai kā brokastu sviestmaizi ar iecienītām piedevām – sieru, šķiņķi, lasi, biezpienu vai jebko citu, kas garšo. Var pagatavot arī saldu uzkodu, sausmaizīti pārziežot ar ievārījumu, medu, riekstu krēmu vai ko citu saldu, kas tuvāk sirdij.

Kas ir zīmols MARIO?

MARIO sausmaizītes pazīst un lieto daudzi, taču par MARIO konditorejas fabriku, iespējams, zina daudz mazāk. Pagājušajā gadā uzņēmums, kas atrodas Ķekavas novada Baložos, atzīmēja pastāvēšanas 25 gadus. Šajos gados uzkrātās zināšanas un pieredze, uzņēmuma meistaru prasmīgās rokas, pircēju lojalitāte ļauj patiesi lepoties ar sasniegto, ar darbiniekiem un zemi, kurā uzņēmums pastāv, strādā un attīstās.



Zīmols MARIO – pirmām kārtām tā ir kvalitāte. Tā ir tieksme apmierināt pircēju gaidas saņemt vislabāko – produktus, kas ražoti no augstākās raudzes izejvielām. Pēdējos gados īpaša uzmanība tiek veltīta, lai produktos nebūtu lieku e-vielu, sintētisko aromatizētāju un garšas uzlabotāju. Tiek ņemtas vērā jaunākās tendences, un pēc iespējas produktos tiek samazināts pievienotā cukura daudzums, vai tas netiek pievienots vispār, īpaši produktos, kas domāti bērniem.

Garšu un produktu daudzveidība ir virzītājspēks, lai saglabātu tradicionālo un ieviestu jauno. Saglabājot iecienīto produktu vērtības, MARIO iedveš tajos laikmeta jaunās vēsmas un piedāvā pircējiem šos produktus ar jaunām garšām. Idejas tiek aizgūstas arī citās zemēs, un, pielāgojot tās Latvijas pircēju garšas kārpiņām, rodas jauni produkti.



Zīmols MARIO – tās ir rūpes par cilvēku veselību. Tāpēc tiekties uz dabisko un veselīgo ir uzņēmuma viens no galvenajiem pamata balstiem. Nozīmīga daļa sortimentā ir atvēlēta veselībai draudzīgām uzkodām, tostarp bērniem, kas marķētas ar “Bordo karotīti”. Piedāvājumā ir arī kārumi diabētiķiem, BIO produkti un produkti vegāniem.

Uzņēmums pastāvīgi tiek modernizēts, un tiek radīti jauni produkti, kas atbilst mūsdienu prasībām un patērētāju vajadzībām. Turklāt liela daļa produkcijas tiek eksportēta uz vairāk nekā 10 valstīm, tālākās ir ASV, Jaunzēlande un Izraēla.



MARIO konditorejas fabrika ir viens no lielākajiem darba devējiem un nodokļu maksātājiem Ķekavas reģionā, kurā tiek nodarbināti ap 100 cilvēku.



MARIO – tie ir garšīgi, mūsdienīgi, Latvijā ražoti produkti.



